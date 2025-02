Jets-Ära Rodgers endet mit ungewisser Zukunft

Aaron Rodgers' Zeit bei den New York Jets kommt zu einem vorzeitigen Ende. Das Franchise steht vor großen Herausforderungen, da der Star-Quarterback die Mannschaft verlässt und ein neuer Umbau ansteht.

Aaron Rodgers wird die New York Jets verlassen. Das bevorstehende Ende der enttäuschenden Zusammenarbeit mit dem Star-Quarterback wirft ungewisse Zeiten über das Franchise. Nach dem verpassten Erreichen der Playoffs in der Vorsaison ist der Ausblick auf einen schnellen Wiederaufstieg alles andere als rosig, denn das krachend gescheiterte Projekt mit Star-Quarterback „A-Rod“ hinterlässt tiefe Spuren.

Der 41-Jährige, der noch eine Spielzeit unter Vertrag steht, lässt der Franchise insgesamt 49 Millionen Dollar an Dead Cap übrig. Mit Tyrod Taylor, dem 2024er Fünftrunden-Pick Jordan Travis und Adrian Martinez, der im Januar einen Future Contract unterzeichnete, stehen derzeit drei weitere Quarterbacks im Kader. Dass einer der genannten Akteure das neue Franchise-Gesicht werden wird, darf arg bezweifelt werden. Es deutet daher auf einen externen Neuzugang hin. In der Draft besitzen die Jets den siebten Pick in der ersten Runde. An dieser Position wird aber wohl keiner der Top-Playmaker um Cam Ward und Shedeur Sanders an der Spitze einer dünn besetzten Quarterback-Klasse mehr verfügbar sein. Neben dem erwähnten Dead Money von Rodgers verfügt die Franchise laut „Over the Cap“ nur über rund 20,6 Millionen Dollar an Cap Space, um den Kader zu verstärken. Für eine Franchise, die Rodgers in der vergangenen Spielzeit einige personelle Wünsche erfüllt hat und dennoch meilenweit vom Contender-Status entfernt war, lässt dies nicht gerade viel Spielraum für personelle Verbesserungen. Womöglich trennt sich die Franchise daher auch von dem ein oder anderen teuren Star, um danach mehr Optionen zu haben. Neben Rodgers steht daher auch die Zukunft seines langjährigen Lieblingsanspielstation Davante Adams im „Big Apple“ zur Disposition. Der 32-Jährige kam erst im Oktober per Trade von den Las Vegas Raiders für einen Drittrunden-Pick. Aufgrund seines teuren Vertrages schränkt er die Optionen der Franchise für einen Umbruch in der Offseason aber deutlich ein. Adams unterschrieb 2022 einen Fünfjahres-Deal über 140 Millionen Dollar bei den Raiders und steht damit noch zwei Spielzeiten bei den Jets unter Vertrag. In der kommenden Saison würde der Star-Receiver mit satten 38,3 Millionen Dollar in den Büchern stehen. Durch eine Entlassung oder einen Trade vor dem 1. Juni könnten die New Yorker für die Spielzeit 2025 rund 29,9 Millionen Dollar an Cap Space generieren, wobei rund 8,4 Millionen Dollar an Dead Cap entstehen würden. Ob sich jedoch ein Trade-Partner für den Routinier findet, ist fraglich, denn das aufnehmende Team müsste Adams' Basisgehalt 2025 von 35,6 Millionen Dollar schlucken. Mit Adam Lazard steht zudem ein weiterer Rodgers-Buddy im Roster. Der Receiver hat noch zwei Jahre Vertrag, seine bisherigen Performances konnten allerdings nicht an vergangene Packers-Tage anknüpfen. Durch eine Entlassung könnte die Franchise in diesem Jahr zudem den Cap Hit von knapp 13,2 Millionen Dollar deutlich reduzieren und ca. 6,6 Millionen Dollar an Gehaltsspielraum freischaufeln. Die Personalie Adams ist jedoch nicht die einzige Groß-Baustelle, denn einige große Namen werden zu Free Agents. Darunter Cornerback D.J. Reed, dem als einem der besten Defensive Backs auf dem Markt ein lukrativer Deal winkt. Der Vertrag von Defensive End Haason Reddick, der weite Teile der Saison streikte, läuft ebenfalls aus. Zudem verliert die Offensive Line nach aktuellem Stand die beiden Tackles Tyron Smith und Morgan Moses. Und auch Tight End Tyler Conklin wird den Markt testen. Vor den neuen Entscheidungsträgern um Head Coach Aaron Glenn und General Manager Darren Mougey liegt nun eine Herkulesaufgabe, um die Nachwirkungen der teuren Fehlinvestitionen in das Projekt Rodgers auszubügeln.





