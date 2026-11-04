Die New York Jets haben ihr Essensbudget um eine Million Dollar gekürzt. Dies führte zu质量verschlechterung in der Cafeteria und verärgerte Spieler wie Allen Lazard.

Die New York Jets befinden sich seit Jahren in einer sportlichen Talfahrt, die nun auch im Mannschaftsalltag spürbare negative Auswirkungen zeigt. Der Franchise-Besitzer Woody Johnson führt das Team an, das seit 2010 keine Play-offs mehr erreicht hat. Damit hält die Organisation den traurigsten Rekord im gesamten US-Sport. Das letzte Mal, dass die Jets eine Saison mit einer positiven Bilanz von zehn Siegen und fünf Niederlagen abschlossen, war im Jahr 2015 unter Head Coach Todd Bowles.

Millionen-Dollar-Kürzung belastet Spielerversorgung

Der Wide Receiver Allen Lazard enthüllte jüngst gravierende Probleme in der Verpflegung der Athleten. Nach seinem Wechsel zu den Jets im Jahr 2023 von den Green Bay Packers berichtete er über drastische Einschnitte im Haushalt. Lazard gab an, dass die Verantwortlichen das Budget für Essen nach seinem ersten Jahr um eine Million Dollar reduzierten. Der Etat sank von vier Millionen Dollar im Jahr 2023 auf drei Millionen Dollar im Jahr 2024.

Also read NFL Quarterback Crisis: Baltimore Ravens, Jets und weitere Teams im Überblick

Lazard erklärte dem US-Podcast Big Dubs, dass diese Kürzungen direkte Folgen für die Qualität der Mahlzeiten hatten. Da die Anzahl der Personen, die essen müssen, gleich blieb, konnte man nicht an der Menge sparen. Stattdessen wurde an der Qualität gespart. Der Sportler beschrieb, dass er das Essen in der klubeigenen Cafeteria nicht verzehren konnte, da es ihm Bauchschmerzen bereitet hätte und seine Eingeweide während des Trainings geblubbert wären.

Gewerkschaft bewertet Küche als unzureichend

Die Beschwerden waren keineswegs auf einen einzelnen Spieler beschränkt. Die Spielergewerkschaft NFLPA befragt jährlich sämtliche Profis über das angebotene Essen bei allen 32 Mannschaften. Im vergangenen Jahr erhielt die Küche der Jets die Schulnote C-, was einer Note von drei minus in Deutschland entspricht. Damit landete das Team weit hinten auf Platz 29 von 32.

Advertisement

In der Kategorie Geschmack erreichten die Jets Rang 24, bei der Bewertung der Frische sogar nur Platz 23. Schlusslicht bei der Umfrage waren die Cincinnati Bengals, die zudem das einzige Team in der NFL sind, das seinen Spielern keine drei Mahlzeiten pro Tag anbietet. Die Daten der NFLPA zeigen jedoch auch, dass gutes Essen allein keinen sportlichen Erfolg garantiert. Letztes Jahr bekamen die Köche der Las Vegas Raiders und der Miami Dolphins die meisten Sterne von den 1695 teilnehmenden Spielern. Beide Teams verpassten dennoch die Play-offs.

Kostenintensive private Lösung für Star-Athleten

Um sich als Leistungssportler ausreichend und gesund zu ernähren, sah sich Allen Lazard gezwungen, eine alternative Lösung zu finden. Er engagierte schließlich einen privaten Koch, der zu Hause Mahlzeiten für ihn zubereitete. Diese Maßnahme konnte er sich leisten, da er in sieben Jahren in der NFL rund 30 Millionen Dollar verdiente. Vor einem Jahr bat Lazard dann freiwillig um seine Entlassung aus dem Vertrag.

Bereits im Jahr 2023 hatten sich die Beschwerden über das sogenannte Jet-Benzin bei den Spielern gehäuft. Trotz dieser Kritik wurde der Etat für die Küche um ein Viertel reduziert. Zudem kündigte die im Klub hoch angesehene Ernährungsberaterin Nicolette Mense ihre Stellung und heuerte bei den Kansas City Chiefs an. Als Ursache der Sparmaßnahmen wird vermutet, dass die Jets wegen Problemen mit der Gehaltsobergrenze Salary Cap überall Gelder zusammenstrichen.