Jets trennen sich von Aaron Rodgers

Die New York Jets haben sich von Quarterback Aaron Rodgers getrennt. Die Entscheidung nach nur einer Saison ist eine große Enttäuschung für den Super-Bowl-Gewinner von 2010, der in New York nie an seine Leistungen aus Green Bay anknüpfen konnte.

In New York steht für Quarterback Aaron Rodgers (41) keine NFL -Zukunft mehr bevor. Die Jets trennen sich vom Super-Bowl -Gewinner von 2010. Damit endet die viel beachtete Liaison für Spieler und Franchise in einer großen Enttäuschung. Am Donnerstag gaben die Jets die Trennung offiziell bekannt.

\„Vergangene Woche haben wir uns mit Aaron getroffen und ihm mitgeteilt, dass wir auf der Quarterback-Position eine andere Richtung einschlagen wollen”, erklärten Coach Aaron Glenn (52) und Manager Darren Mougey (39) in einer von der Franchise veröffentlichten Erklärung. Das Gespräch sei wichtig gewesen, um Klarheit zu haben. Rodgers hatte 2023 für drei Jahre und 112,5 Millionen US-Dollar in New York unterschrieben und große Erwartungen bei Club und Fans geschürt. Zuvor hatte der viermalige MVP mehr als anderthalb Jahrzehnte für die Green Bay Packers gespielt und das Team 2010 zum Super-Bowl-Gewinn geführt. Bei den Jets konnte er nie an seine Packers-Zeiten anknüpfen. Sein erstes Jahr in New York verpasste er aufgrund eines Achillessehnenrisses fast komplett. \Mittlerweile warten die Jets seit 14 Jahren auf eine Endrundenteilnahme - keine andere Mannschaft der vier großen US-Sportligen macht eine längere Durststrecke durch. Vor knapp drei Wochen hatten die Jets bereits Konsequenzen gezogen und mit ihren ehemaligen Spieler Glenn als neuen Chefcoach verpflichtet. Ob Rodgers seine Karriere nach dem Jets-Aus fortsetzen wird, ist offen. Ende des vergangenen Jahres hatte er in der Sport-Talkshow von Pat McAfee gesagt: „In New York zu spielen, wäre natürlich meine erste Wahl - wenn ich spielen will.” Damals hatte er eine positive Bilanz seiner Zeit bei den Jets gezogen. „Das waren zwei der besten Jahre meines Lebens, so frustrierend und schwierig es auch war, es waren zwei wirklich schöne Jahre.





RTL_com / 🏆 101. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

NFL Jets Aaron Rodgers Quarterback Super-Bowl

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

New York Jets: Aaron Glenn soll Head Coach werden - was wird aus Aaron Rodgers?Rashod Bateman schnappt sich eine 42-Yard-Bombe von Jackson.

Weiterlesen »

New York Jets: Beendet Aaron Rodgers seine Karriere? Insider hat VermutungBleibt Aaron Rodgers auch nach der Saison bei New York Jets oder wechselt er?

Weiterlesen »

Aaron Rodgers als Quarterback bei den New York Jets: Neuer Head Coach will sich noch nicht festlegenBleibt Aaron Rodgers auch nach der Saison bei New York Jets oder wechselt er?

Weiterlesen »

Aaron Rodgers weiter Quarterback der New York Jets: Neuer Head Coach will sich noch nicht festlegenBleibt Aaron Rodgers auch nach der Saison bei New York Jets oder wechselt er?

Weiterlesen »

New York Jets Coach Robert Saleh Unsicher über Aaron Rodgers als Starting-QuarterbackDer neue Cheftrainer der New York Jets, Robert Saleh, will sich nicht auf Aaron Rodgers als Starting-Quarterback festlegen. In einer Pressekonferenz am Montag betonte Saleh, dass es für ihn wichtiger sei, den besten Kader zusammenzustellen, als den Status eines einzelnen Spielers zu definieren.

Weiterlesen »

Aaron Rodgers: Entscheidung der New York Jets am Super-Bowl-Sonntag?Shailene Woodley und Aaron Rodgers trennten sich vor beinahe drei Jahren. Für die Schauspielerin ist dieser Schritt immer noch schwer zu verarbeiten.

Weiterlesen »