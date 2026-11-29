Am Montag veröffentlichen wir unsere Noten für alle 22 Fahrer beim Grand Prix von Katar 2026, doch dafür brauchen wir eure Hilfe!

Am Montag veröffentlichen wir unsere Noten für alle 22 Fahrer beim Grand Prix von Katar 2026, doch dafür brauchen wir eure Hilfe! - Es ist eine Sache, wer den Grand Prix von Katar gewonnen hat.

Aber unter Umständen eine andere, welche Fahrer in Doha die beste Leistung geboten haben. Denn in der Formel 1 zählt nicht nur die Performance des Fahrers. Sondern ganz entscheidend die des Autos, das ihm zur Verfügung steht, und natürlich auch die des Teams. Die Performance des Fahrers von den anderen Faktoren isoliert zu betrachten, ist extrem schwierig.

Advertisement

Nichtsdestotrotz wagen wir den Versuch. Unser Notensystem besteht aus drei Säulen. Erstens: die Fans. Unsere User haben jetzt Gelegenheit, die Leistungen aller 22 Fahrer zu bewerten.