Mit „The Hunt For Ben Solo“ wollte Adam Driver gemeinsam mit Steven Soderbergh seine „Star Wars“-Figur zurückbringen. Doch Disney stoppte das Projekt. Jetzt verrät Driver, warum er mit einer Realisierung rechnete und sogar in Vorleistung ging.

Mit „The Hunt For Ben Solo“ wollte Adam Driver gemeinsam mit Steven Soderbergh seine „Star Wars“-Figur zurückbringen. Doch Disney stoppte das Projekt. Jetzt verrät Driver, warum er mit einer Realisierung rechnete und sogar in Vorleistung ging.

an einem eigenen „Star Wars“-Film gearbeitet hatte. Obwohl das Projekt bereits über ein fertiges Drehbuch verfügte und bei Lucasfilm auf Begeisterung stieß, wurde es letztlich von Disney gestoppt.weitere Details über die Entstehung von „The Hunt For Ben Solo“ verraten. Und die zeigen, wie viel den beiden Hollywood-Größen an dem Projekt lag. Adam Driver und Steven Soderbergh arbeiteten jahrelang umsonst an"Star Wars"„Niemand hat uns dafür bezahlt.

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Der einzige Grund, warum wir daran gearbeitet haben, war, dass wir die Idee und unsere Herangehensweise daran verdammt geliebt haben. Und ich habe diese Figur geliebt. Das war unser einziger Antrieb.

“ Über die finanziellen Aspekte habe man sich erst später Gedanken machen wollen. Stattdessen habe das Team sogar versucht, eine möglichst kostengünstige Umsetzung zu entwickeln, um sich im Gegenzug die gewünschten kreativen Freiheiten sichern zu können.gehörte, so viel unbezahlte Arbeit investierten, lag allerdings auch an ihrem großen Vertrauen in eine tatsächliche Realisierung. Wie Driver jetzt enthüllte, habe die damalige Lucasfilm-Chefin Sie habe erklärt, dass Lucasfilm bei Disney bislang „eine Genehmigungsquote von 100 Prozent“ gehabt habe.

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Genauer erklärte Driver diese Aussage nicht. Da bekanntlich viele „Star Wars“-Filme in der Entwicklung wieder eingestellt werden oder im Sande verlaufen, dürfte sich diese Aussage auf ein spezielles Stadium beziehen: nämlich auf Projekte, die bei Lucasfilm intern bereits grünes Licht bekommen haben und nur noch von der Disney-Führung abgesegnet werden müssen. Für Driver und Soderbergh war Kennedys Aussage jedenfalls ein zusätzlicher Grund, davon auszugehen, dass ihre jahrelange Arbeit nicht umsonst sein würde. Am Ende kam es jedoch anders.

Kathleen Kennedy wollte den Film unbedingt machen, doch die Disney-Führung um Bob Iger und Alan Bergman legte ihr Veto ein. Angeblich beschränkte sich die Konzernspitze des Maushaus in ihrer Begründung darauf, dass Ben Solo tot sei und das gesamte Projekt damit keinen Sinn ergebe. Ob das allerdings alle Beweggründe waren, ist nicht bekannt. Auch Driver betont dazu, dass er nur wiedergeben könne, welche Begründung ihm damals genannt worden sei.

) zu retten. Im geplanten Film wäre Ben Solo jedoch zurückgekehrt, um seine Geschichte fortzusetzen. Driver bezeichnet das finale Drehbuch als eines der coolsten Skripte, mit denen er je zu tun gehabt habe. Nach der Entwicklung durch ihn, Soderbergh und Blunt wurde es übrigens von Drehbuchautor finalisiert.

Der bekam für den Job eine Million Dollar und ist damit der Einzige, der nicht umsonst an „The Hunt For Ben Solo“ arbeitete. , dass er nicht mehr an eine Realisierung glaubt. Für ihn sei der Zug inzwischen abgefahren. Fans hoffen zumindest darauf, dass irgendwann vielleicht noch das Drehbuch ans Licht kommt.

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Nur noch diese Woche bei Amazon Prime Video: Ein grandioses Sci-Fi-Abenteuer aus den 80ern – ein Muss für "Star Wars"-FansSeit mehr als 25 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um "Star Wars" und alles, was gerade im Kino läuft.