Nur ein Punkt beim HSV, Rote Karte für den Kapitän und der nächste Verletzte: Der FC Bayern stürzt tiefer in die Krise, die Fliehkräfte nehmen zu.

Nur ein Punkt beim HSV, Rote Karte für den Kapitän und der nächste Verletzte: Der FC Bayern stürzt tiefer in die Krise, die Fliehkräfte nehmen zu.

Joshua Kimmich stand zerknirscht in der Interviewzone des Hamburger Volksparkstadions und rang nach Worten.

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„Sehr, sehr dumm“ sei sein Blackout gewesen, sagte der Anführer des FC Bayern schonungslos, die Rote Karte nach einer Tätlichkeit in der hochkomplexen Situation beim deutschen Rekordmeister „völlig unentschuldbar“. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.