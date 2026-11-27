Amazon haut am Black Friday die besten Angebote des Jahres raus. Topseller aus allen Kategorien sind reduziert, mit dabei sind Apple AirPods Pro 3.

Das ist der Black Friday bei Amazon: Der Online-Riese reduziert zum größten Schnäppchen-Event des Jahres die Bestseller aus Technik, Lifestyle und mehr. Mit dabei sind bekannte Marken wie Apple, Adidas und Dyson.

Unsere großen Deal-Highlights des Freitagmorgens. Happy Black Friday wünschen wir. Amazon zeigt uns heute, wo der Hammer hängt und haut ein großes Feuerwerk an starken Angeboten raus. Wir haben unter anderem die Apple AirPods Pro 3 für einen Knüllerpreis gesehen, aber auch Mode, Adventskalender und Winter-Must-haves sind günstiger denn je.

Advertisement

Advertisement

Welche Angebote sind die besten? Wir haben den Überblick. Zum Angebot bei amazon.de Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.