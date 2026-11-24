JETZT LIVE: Investing.com zeigt die besten Marktchancen mit InvestingPro

Investing.com – KI- und Big-Tech-Aktien notieren aktuell auf einigen der günstigsten Bewertungsniveaus seit Jahren. Doch welche Chancen sind echt, und wo lauert eine Value-Falle? In nur 15 Minuten, um 10:00 Uhr, gehen unsere Experten live und zeigen dir 60 Minuten lang in InvestingPro die besten Chancen von heute.

Wer live zusieht, erhält außerdem ein exklusives Geschenk. Stell deine Fragen und hinterlasse deine Kommentare hier oder im Live-Chat der Übertragung. Der Livestream nimmt dich direkt mit in InvestingPro. Auf Basis echter Marktdaten zeigen wir dir, wie du echte Chancen von Value-Fallen unterscheidest.

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Live-Demos der verbesserten KI-Chartanalyse und der neuen Dividendenstrategien. Verpass nicht diese kostenlose Gelegenheit zu sehen, was die aktuellen Fundamentaldaten gerade signalisieren. Schalte über das Video oben ein und vergiss nicht, deine Fragen und Kommentare zu hinterlassen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden.

Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen. Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind.

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