Silvia Wollny reagiert in einem Instagram-Video auf Rassismus-Vorwürfe ihrer Tochter Loredana.

Silvia Wollny reagiert in einem Instagram-Video auf Rassismus-Vorwürfe ihrer Tochter Loredana. Das Oberhaupt der TV-Großfamilie entschuldigt sich für eine Aussage und spricht von einem Streit.

Zugleich verteidigt sie RTLZWEI und die Produktionsfirma. Inzwischen äußert sich die 61-Jährige erneut und räumt eigenes Fehlverhalten ein. Am Donnerstag veröffentlichte sie auf ihrem Instagram-Profil ein Video. Darin sagt sie: „Hallo ihr Lieben, ich wollte mich ganz einfach noch mal persönlich bei euch entschuldigen für die Aussage, die ich gemacht habe“Die betreffende Aussage sei in einer emotionalen Situation gefallen, erklärt Wollny.

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„weil es gab einen Streit und dabei sind dann diese Sachen gefallen“, sagt sie in ihrem Video-Statement. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte auch der Sender RTLZWEI Stellung bezogen. Der Heimatsender der Wollnys schrieb auf Instagram: „Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst“ Der Sender teilte zudem mit, die Entwicklung weiter zu verfolgen. Deshalb habe RTLZWEI beschlossen, „vorerst keine weiteren neuen Folgen“ auszustrahlen.