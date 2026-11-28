Jetzt mit KI-Aktienauswahl und 60 % Black-Friday-Rabatt von der nächsten Marktbewegung profitieren

verzeichnete in der am Freitag, den 27. November, zu Ende gegangenen Handelswoche ein Plus von 5,6 % – der kräftigste Wochengewinn seit April 2025. Allein am Freitag legte der US-Leitindex um 1,6 % zu und schloss bei 7.297,49 Zählern.

Der technologielastigeDerart abrupte Trendwenden – von einer scharfen Korrektur zu einer dynamischen Rallye binnen weniger Tage – bergen gleichermaßen Chancen wie Risiken. Wie identifiziert man in einem solchen Marktumfeld zügig Aktien mit echtem Potenzial, beurteilt die fundamentale Bewertung verlässlich und erkennt Abwärtsrisiken, bevor sie das Depot belasten?

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