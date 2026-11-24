In Hamburg läuft im öffentlichen Nahverkehr testweise ein Projekt zur automatisierten Verhaltenserkennung. Ob die überhaupt tauglich ist, bleibt ungewiss – verlässliche Zahlen und Messwerte gibt es kaum.

In Hamburg läuft im öffentlichen Nahverkehr testweise ein Projekt zur automatisierten Verhaltenserkennung. Ob die überhaupt tauglich ist, bleibt ungewiss – verlässliche Zahlen und Messwerte gibt es kaum.

In Hamburg läuft ein Test mit automatisierter Verhaltenskontrolle, die in Haltestellen des Betreibers der U‑Bahnen erprobt wird. Dafür sind Videoüberwachungskameras mit einer Software gekoppelt, die dauerhaft das Verhalten der aufgezeichneten Menschen analysiert und Alarm schlagen soll, falls sie von der Software als auffällig eingestuft werden. Die Freie und Hansestadt Hamburg ist Eigentümer der Hochbahn AG, so war die Verhaltenserkennung Thema im Verkehrsausschuss.

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Ein Vertreter der Hochbahn erläuterte den Abgeordneten den Technikeinsatz und die vorab definierten Vorfälle, die erkannt werden sollen. Als Ziele des Verhaltensscanners benennt die Hochbahn am 8. Oktober im Ausschuss konkret die „schnelle Erkennung sicherheitskritischer Ereignisse und verkürzte Reaktionszeiten in der Videobeobachtung der Betriebszentrale“ und allgemein die „Erhöhung der Sicherheit“ an den U‑Bahn-Haltestellen.

Das geht aus dem Gegenüber netzpolitik.org berichtet die Pressestelle der Hochbahn über den Ablauf: Komme es „an einer Haltestelle zu einem außergewöhnlichen Ereignis“, erkenne die Software diese „potenziell sicherheitsrelevante Szene und gibt einen automatischen Hinweis an die Leitstelle“. Dort werde der eingehende Vorfall dann geprüft. Die Hochbahn hielt sich bisher bedeckt dazu, wo genau Verhalten überwacht wird. Nun ist klar, dass der Pilot mit erweiterter Hardware an den Haltestellen Barmbek und Baumwall lief.

Dafür wurde die Kamera-Hardware an diesen Haltestellen aufgerüstet und bereits bestehende Infrastruktur angepasst. Der Bereichsleiter Angebotsentwicklung der Hochbahn, Jan Krampe, erklärte den Mitgliedern des Ausschusses, dass konkret drei nebeneinander angeordnete Kameras angebracht sowie eine „Auswerteeinheit“ in Betrieb genommen worden seien. Laut Pressestelle der Hochbahn zeigten sich damit „erhebliche Vorteile gegenüber den Bestandskameras“. Die Anforderungen an die Software waren nicht für alle untersuchten Testziele hoch.

Denn es ging in zwei Erprobungszielen nur um die Frage, ob es am Bahnsteig eine Überfüllung gibt oder das Gegenteil: gähnende Leere. Als „Use Cases“ wurden nur fünf Arten von Vorfällen angegeben, die von der Software zu erkennen sein sollten:Die Befürworter nennen die Verhaltenserkennung gern „KI-Videoüberwachung“ oder gar „KI-Videoschutz“, das klingt in manchen Ohren modern. Wie bei anderen Pilotprojekten im Bundesgebiet auch, hofft man in Hamburg, dass die Verhaltensscanner zuverlässig warnen.

Man setzt auf das Prinzip Hoffnung und glaubt den Marketing-Versprechen der Anbieter.durchgeführt wird, läuft bereits jahrelang, ohne dass Ergebnisse veröffentlicht und die Tests unabhängig evaluiert worden wären. Der Pilot war ursprünglich auf fünf Jahre angelegt, wird aber nun bereits im achten Jahr einfach weitergeführt. In der Ob die Verhaltenserkennung überhaupt tauglich ist und – falls ja – wofür und ob sie messbar verbessert werden konnte, bleibt im Ungefähren.

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In Mannheim gab es jedenfalls keinen einzigen Fall, den die Polizei nennen könnte, bei dem die Verhaltensscanner eine Straftat aufgeklärt oder gar verhindert hätten. Ob die Erkennung und damit die nachfolgende Alarmierung durch die Software für die angegebenen Use Cases in Hamburg zuverlässig ist, steht ebenfalls in Frage.

Die oppositionellen Linken hatten schon im Frühjahr beim Hamburger Senat nachgefragt undWas die Software gut detektieren könne, sei die Anzahl der Menschen am Bahnsteig, also ob dort zu viele oder keine Personen sind. Die Erkennungsrate läge bei 100 Prozent, schrieb der Senat im April. Bei den Fehlerraten für die beiden Szenarien stand in der Antwort: 0 Prozent für FP , also keinerlei Alarmierungen, die nur fälschlicherweise geschehen seien.

Die Zahlen relativierte Bereichsleiter Krampe allerdings nun im Oktober vor den Abgeordneten des Ausschusses. Die ausgewiesenen 0 Prozent waren offenbar keine prozentuale Angabe.

Er sagte: „Also das Thema mit den 0 Prozent, ich glaube, das hatten wir auch in diesen Kontexten geantwortet, dass es da teilweise nicht um Prozentzahlen ging, sondern um Zeiten, die wir evaluiert haben, wo wir geguckt haben, wie lange wird sozusagen die Personenfreiheit auf einem Bahnsteig, wie lange wird die entsprechend …, über welchen Zeitraum wird die erkannt.

“ Allerdings fehlten zu den prozentualen Angaben vom April ohnehin die Fallzahlen, was die Aussagekraft verminderte. Ob die Software nur ein paar oder sehr viele Erkennungen und damit Alarmierungen erfolgreich vorweisen konnte, blieb so nebulös wie der Satz von Krampe zu den 0 Prozent. Jetzt im Herbst gibt es immerhin einen neuen Informationsstand.

Denn mehrere Abgeordnete im Verkehrsausschuss hatten auf ihre Nachfragen nach einem Bericht über die Testergebnisse der ersten Phase der Verhaltensüberwachung im öffentlichen Raum erfahren, dass es „keinen Abschlussbericht“ gäbe. Das sagte Staatsrat Martin Bill von der Hamburger Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Konkret auf die Evaluationsergebnisse der ersten Phase angesprochen, sagte Bill: „Die jetzt im Wortlaut zu veröffentlichen, wäre unüblich, weil das natürlich ein internes Dokument der Hochbahn ist.

“ Er fügte hinzu, es läge „kein Dokument“ vor, lediglich „einzelne Auswertungen und einzelne Schritte, die mit den beteiligten Unternehmen zusammen erstellt wurden“. Bill könne daher den Abgeordneten nichts aushändigen. Er bringe stattdessen im Verkehrsausschuss „die Erkenntnisse ein, indem wir darüber diskutieren“.

Er verwies noch auf acht mitgebrachte Folien .

Die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende reagierte nicht auf Presseanfragen von netzpolitik.org. Der verkehrspolitische Sprecher der regierenden SPD, Ole Thorben Buschhüter, reagierte ebenfalls nicht. Wir tragen etwaige Antworten nach. Die Fraktion der Linken in Hamburg sieht sie das Pilotprojekt im Nahverkehr kritisch: „KI-assistierte Überwachung ist kein überzeugender Beitrag zu mehr Sicherheit, sondern ein Schritt hin zu KI-gestützter Überwachungsinfrastruktur im ÖPNV.

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“ Damit werde „automatisierte Verhaltenskontrolle im öffentlichen Nahverkehr normalisiert“. Denn einmal im Normalbetrieb, können solche Überwachungstechnologien leicht um ausgefeiltere Erkennungssysteme oder mit Software zur Gesichtserkennung erweitert werden, die beispielsweise versuchen, bestimmte Personen zu identifizieren. Im Verkehrsausschuss stellten einige Abgeordnete bereits Fragen danach, etwa ob eine Erkennung von Rauchern oder von Obdachlosen möglich sei. Nicht allen Fraktionen behagt die neue Technik.

Man hätte die „nicht-technischen Alternativen für mehr Sicherheit“ besser prüfen sollen, so die Linke auf Anfrage von netzpolitik.org. Sie denkt dabei vor allem an „mehr Personal, Deeskalationsteams, Sozialarbeit, bessere Notrufsysteme oder bauliche Verbesserungen“. Das ist für die nächsten geplanten Schritte aber nicht der Fokus. Laut der Pressestelle der Hochbahn stehe in der nächsten Projektphase „die Erprobung und Entwicklung neuer Betriebsabläufe im Vordergrund, um Reaktionszeiten zu verkürzen“.

Angefragte operative Ziele, die dafür festgelegt worden wären und definieren würden, wann der Test als erfolgreich oder erfolglos gelten könnte, nennt die Pressestelle nicht.aus Wien geliefert wird, kamen im Verkehrsausschuss zur Sprache: Wie auch in anderen Pilotprojekten ist das Nachstellen von Szenen, die durch die Software des Anbieters erkannt werden sollen, teilweise Schauspielerarbeit. Hochbahn-Bereichsleiter Krampe erklärte den Abgeordneten: „Wir haben auch tatsächlich Szenen selbst nachgestellt.

“ Soll die Software beispielsweise erkennen, ob Personen auf die Gleise gefallen sind, muss dazu passendes Videomaterial erstellt werden. „Das heißt, dass dann jemand also ins Gleis reingeht“, so Krampe, um solches Videomaterial zu erzeugen. Ein Sturz von der Bahnhofskante auf die Gleise lässt sich aber so wohl nicht filmen, da die schauspielerenden Hochbahn-Mitarbeiter vermutlich keine Stuntman-Ausbildung haben. Erkennungssoftware könnte dafür auch mit KI-generierten Szenen angelernt werden.

Das zumindest behauptet der Anbieter. Nach Angaben des Senats arbeitet der nämlich mit „offenen und frei verfügbaren Datensätzen sowie von A&R TECH selbst erzeugten synthetischen Daten“. Sollten auch tatsächliche Aufnahmen von Menschen an den U‑Bahnsteigen zur Weiterentwicklung der Software herangezogen werden, müssten deren Grundrechte beachtet werden. Sie heimlich und ungefragt als Trainingsmaterial zu verwenden, wäre rechtswidrig.

Dass dies dennoch passiert, suggeriert der Anbieter in einem, in dem gesagt wird, dass zwar häufig synthetische Datensätze, aber eben auch reale Szenen und echte Menschen als Lernmaterial verwendet werden. Weil zahlreiche Menschen von der dauerhaften Beobachtung durch Verhaltensscanner betroffen sind, berührt eine solche automatisierte Überwachung Datenschutzrechte.

Darum wäre es naheliegend, den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz hinzuzuziehen sowie eine sogenannte Datenschutz-Folgenabschätzung vorzunehmen, die nach der Datenschutzgrundverordnung notwendig ist.vom Juni geht hervor, dass eine „Datenschutz-Folgenabschätzung im Rahmen des Pilotprojektes der Videoüberwachung“ an U‑Bahn-Haltestellen im Sommer 2026 noch ausstand, obwohl eine erste Testphase der Verhaltensscanner bereits von November 2025 bis Januar 2026 durchgeführt worden war. Es gab aber immerhin „eine Prüfung auf Erforderlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung“. Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte „wurde nicht hinzugezogen“, man sehe dafür „keine entsprechende Notwendigkeit“.

Nun wird der Test weitergeführt und erweitert: Als nächstes werden die Haltestellen Landungsbrücken – „noch dieses Jahr“ – und ab 2027 Hauptbahnhof Süd technisch aufgerüstet, um Verhaltensscanner auch dort an den Start zu bringen. Warum gerade diese Haltestellen ausgewählt wurden, begründet die Hochbahn damit, dass sie „stark frequentierte Orte“ seien. Man rechne daher dort mit „einer entsprechenden Anzahl an relevanten Ereignissen“. Bis Jahresende brauchen wir noch 426.356 Euro.

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