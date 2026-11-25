Taylor Swift wehrt sich gegen Maren Wades Klage. Mit einem neuen Antrag will sie einen Prozess in Kalifornien verhindern.

"The Life of a Showgirl" in die Offensive. Die Sängerin will verhindern, dass die Auseinandersetzung mit der Las-Vegas-Künstlerin Maren Wade vor einem Gericht in Kalifornien landet.

Wieberichtet, hat sie sich deshalb mit einem neuen Antrag an das zuständige Gericht gewandt. Darin bestreitet die Musikerin, eine ausreichende rechtliche Verbindung zu dem US-Bundesstaat zu haben. Auf Marens jüngsten Versuch, das Verfahren an der Westküste zu halten, reagiert die Musikerin in den von dem Portal zitierten Gerichtsunterlagen ziemlich deutlich:Ihr Standpunkt ist dabei klar. Nur weil sie hin und wieder in Kalifornien auf der Bühne steht, könne man sie dort noch lange nicht verklagen.

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Ein paar Auftritte unter kalifornischer Sonne reichen aus ihrer Sicht also nicht aus, um sich ausgerechnet dort vor Gericht verantworten zu müssen. Laut TMZ hatte Maren die Sängerin Anfang 2026 wegen einer mutmaßlichen Markenrechtsverletzung verklagt. Ihr Vorwurf wiegt schwer:soll sich für "The Life of a Showgirl" an ihrem kompletten Showgirl-Konzept und damit an ihrer Marke bedient haben. Die Künstlerin verweist dabei auf ihr eigenes Projekt "Confessions of a Showgirl".

Dieses hatte sie bereits zuvor als Buch veröffentlicht und als Bühnenshow entwickelt. Warum der Prozess ausgerechnet in Kalifornien stattfinden soll, begründet Maren mit den regelmäßigen Auftritten der Sängerin in dem Bundesstaat. Als Beispiel nennt sie unter anderem die Academy Museum Gala im Oktober. Dort hatteihren Song aus "Toy Story 5" präsentiert.

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Die Musikerin sieht das allerdings ganz anders: Ein Auftritt in Kalifornien schaffe für sich genommen noch keine rechtliche Grundlage dafür, den Prozess in diesem Bundesstaat zu führen.die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen. Wie TMZ berichtet, weist sie sämtliche Vorwürfe eines Fehlverhaltens entschieden zurück und bezeichnet die Klage der Künstlerin als "unbegründet". Mehr noch: Die Sängerin dreht den Spieß um und wirft Maren ihrerseits vor, ihren berühmten Namen gezielt einzusetzen.

Auf diese Weise wolle die Klägerin Aufmerksamkeit für ihre "kaum bekannte Kabarettshow" erzeugen. Somit stehen sich in dem Konflikt zwei völlig gegensätzliche Darstellungen gegenüber. Auf der einen Seite sieht Maren ihr bereits bestehendes Showgirl-Projekt kopiert. Auf der anderen Seite bestreitetsowohl die Markenrechtsvorwürfe als auch den von ihrer Kontrahentin gewünschten Gerichtsstand.

Wo und wie der Streit um das Showgirl-Konzept letztlich ausgefochten wird, muss nun das Gericht entscheiden. Taylor Swift bei den 60. Country Music Association Awards in Nashville, November 2026Wessen Position überzeugt euch im Showgirl-Streit bisher mehr? Marens – ich verstehe, dass sie ihr früheres Projekt schützen will.