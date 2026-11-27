Mit Stalwart gelingt der eigene Mailserver in unter einer Stunde Arbeitszeit, inklusive Komfortfunktionen wie Webmail und Spamfilter. Wir zeigen, wie das geht.

Jetzt reichts mit M365: E-Mail -Server selbst gemacht mit Stalwart". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Beim Lernen, zum Beispiel einer Sprache, möchte man handschriftliche Aufzeichnungen, PDFs, Audio und Vokabelkarten unter einen Hut bekommen.

Goodnotes hilft. Die letzten Heizungen sind an, die Energie bleibt teuer. Wir beleuchten Maßnahmen, mit denen Sie Ihre Heizkosten senken. Wir vergleichen Bild, Bedienung und KI von sechs 65-Zoll-TVs und zeigen Einstellungen, die den Datenabfluss mindern, ohne alle Smart-Funktionen abzuschalten.

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Kai Spichale, Application Engineering Manager bei SAP, erklärt, warum mehr Produktivität durch KI nicht automatisch zu schnellerer Software Delivery führt. Ein Cyberangriff ist einer der schlimmsten Notfälle für Unternehmen. Die wenigsten sind darauf vorbereitet. Dieser Leitfaden liefert Starthilfe.