Die Brüder des von der Polizei erschossenen Mouhamed Dramé müssen nach WDR -Informationen bis zum 8. Januar 2027 ausreisen.

hat nun auch der Petitionsausschuss des Landtags die Bitte der beiden Brüder und ihres Unterstützerkreises abgelehnt, dauerhaft in Deutschland bleiben zu dürfen. Entsprechend enttäuscht sind sie und viele Unterstützer über die Entscheidung.

". Gleichzeitig betont der Ausschuss in seinem Schreiben, dass die beiden Brüder der Dortmunder Ausländerbehörde nun zeitnah""Zur Vermeidung einer zwangsweisen Rückführung nebst weitreichenden Folgen wird den Petenten dringend geraten, das Angebot der freiwilligen Ausreise zu nutzen und die genannten Nachweise fristgerecht vorzulegen.

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"enttäuscht. Er und sein Bruder Lassana sind jetzt seit fast drei Jahren in Deutschland. Zunächst, um den Prozess gegen die beteiligten Polizisten rund um den Tod ihres Bruders zu verfolgen. Im Laufe der Zeit haben beide dann in ganz Deutschland über den Fall berichtet, einen großen Freundeskreis aufgebaut und darauf gehofft, sich eine Existenz in Deutschland aufbauen zu könne.