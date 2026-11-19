Der ecuadorianische Fußballer Jhon Perlaza wurde wegen einer Steinwurf-Attacke auf den Linienrichter Lenin Giovanni Ojeda Núñez für acht Jahre gesperrt. Der Verein Ciudad de Yantzaza muss hohe Strafen zahlen.

Der ecuadorianische Fußballer Jhon Perlaza erhielt eine drastische Sperre von acht Jahren, nachdem er eine schwere Attacke auf einen Linienrichter verübt hatte. Die Disziplinarkommission des ecuadorianischen Fußballverbands (FEF) entschied am Dienstag, dass Perlaza bis zum 19. Oktober 2034 von sämtlichen Fußballaktivitäten ausgeschlossen ist. Diese Maßnahme erging infolge eines Vorfalls in einer Amateurbegegnung, bei dem Perlaza einen Stein auf den Unparteiischen warf. Dieser Stein traf den Linienrichter Lenin Giovanni Ojeda Núñez am Kopf, woraufhin dieser unmittelbar zusammenbrach und schwer verletzt wurde.

Detaillierte Abläufe der Tat und medizinische Folgen

Videoaufnahmen aus dem Amateurbereich zeigen den genauen Ablauf der Eskalation. Perlaza verbarg sich zunächst hinter einer Tonne und warf zunächst einen Gegenstand auf das Spielfeld. Anschließend kehrte er zur Ersatzbank zurück, wo er zunächst saß, und schleuderte in der Nachspielzeit einen Stein gezielt in Richtung des Linienrichters. Der Unparteiische Lenin Giovanni Ojeda Núñez befand sich nur wenige Meter von der Bank entfernt. Das Geschoss traf ihn am Kopf, was zu schweren Verletzungen führte, die eine sofortige Operation erforderlich machten. Medienberichten zufolge war der Linienrichter nach der Operation für 60 Tage arbeitsunfähig.

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Sanktionen gegen den Spieler und den Verein

Neben der langen Sperre für den Spieler traf es auch seinen Klub, Ciudad de Yantzaza. Der Verband verhängte eine Geldstrafe von 2000 US-Dollar gegen den Verein. Zusätzlich muss Ciudad de Yantzaza die Behandlungskosten des verletzten Schiedsrichter-Assistenten in Höhe von rund 4400 Dollar übernehmen. Der Verein erhielt zudem eine Platzsperre für drei Spiele. Bereits kurz nach dem Vorfall kündigte Ciudad de Yantzaza an, den Spieler aus dem Verein werfen zu wollen, was die interne Reaktion auf die Tat verdeutlicht. Die Disziplinarkommission begründete die harten Strafen mit der schweren Gefahr, die von der Tat ausgeging.

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Rechtliche Situation und mögliche Berufungen

Das Urteil der Disziplinarkommission ist derzeit noch nicht rechtskräftig. Sowohl der Spieler Jhon Perlaza als auch der Verein Ciudad de Yantzaza haben das Recht, innerhalb der gesetzlichen Fristen Berufung einzulegen. Bis zur finalen Entscheidung bleibt die achtjährige Sperre vorläufig gelten. Der ecuadorianische Fußballverband betonte die Bedeutung von Sauberkeit im Sport und reagierte schnell, um ein Signal gegen Gewalt auf den Plätzen zu senden. Die hohe finanzielle Belastung für den Verein könnte zusätzliche Auswirkungen auf die Vereinsstruktur haben.

Auswirkungen auf den ecuadorianischen Fußball

Der Vorfall hat in Ecuador zu großer Empörung geführt und die Debatte über Sicherheit im Amateurbereich neu entfacht. Linienrichter und Schiedsrichter sind häufig Bedrohungen ausgesetzt, was ihre Arbeit erschwert. Der Fall Jhon Perlaza zeigt, wie strikt der Verband mit Gewalt verfährt, um die Integrität des Sports zu wahren. Die lange Sperre von acht Jahren ist eine der höchsten Strafen in der jüngeren Geschichte des ecuadorianischen Fußballs. Fans und Verantwortliche hoffen, dass solche Vorfälle in Zukunft vermieden werden und die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet ist. Der Fall bleibt ein Warnsignal für die gesamte Fußballgemeinschaft in Ecuador.