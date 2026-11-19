Ecuadorianischer Fußballer Jhon Perlaza erhielt eine achtjährige Sperre. Sein Verein Ciudad de Yantzaza zahlt Strafe und übernimmt Kosten für den verletzten Schiedsrichterassistenten.

Die Disziplinarkommission des ecuadorianischen Fußballverbands ( FEF) hat dem Spieler Jhon Perlaza eine lebensnahe Strafe auferlegt. Nach einer schwerwiegenden Attacke gegen den Linienrichter Lenin Giovanni Ojeda Núñez wurde Perlaza für acht Jahre vom gesamten Fußballgeschehen ausgeschlossen. Diese Disziplinarmaßnahme gilt bis zum 19. Oktober 2034 und umfasst jegliche Form der Teilnahme am Sport.

Dramatischer Vorfall bei Amateurbegegnung

Der Vorfall ereignete sich während einer Partie, in der Perlaza zunächst auf der Ersatzbank saß. In der Nachspielzeit eskalierte die Situation, als Perlaza einen Stein aufhob und diesen gezielt in Richtung des Linienrichters schleuderte. Das Geschoss traf Ojeda Núñez direkt am Kopf, woraufhin der Unparteiische unmittelbar zusammenbrach und schwere Verletzungen erlitt. Die Partie wurde daraufhin sofort abgebrochen.

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Videoaufnahmen aus dem Amateurbereich zeigen den Hergang der Attacke. Demnach versteckte sich Perlaza zunächst hinter einer Tonne und warf einen Gegenstand auf das Spielfeld. Anschließend kehrte er zur Ersatzbank zurück, griff erneut nach einem Stein und warf ihn von dieser Position aus gezielt auf den nur wenige Meter entfernten Schiedsrichterassistenten.

Strenge Sanktionen gegen Spieler und Verein

Der ecuadorianische Fußballverband (FEF) zog nicht nur den einzelnen Spieler zur Verantwortung, sondern auch seinen Klub Ciudad de Yantzaza. Der Verein muss eine Geldstrafe in Höhe von 2000 US-Dollar zahlen. Zusätzlich verpflichtet sich der Klub, die Behandlungs- und Operationskosten für den verletzten Schiedsrichterassistenten zu übernehmen, die sich auf rund 4400 US-Dollar belaufen.

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Neben den finanziellen Belastungen verhängte der Verband eine Platzsperre für drei Heimspiele für den Verein Ciudad de Yantzaza. Dies stellt eine zusätzliche harte Maßnahme dar, die die sportliche Zukunft des Klubs in der aktuellen Saison erheblich beeinträchtigt. Die Kombination aus Geldstrafe und Ausschluss der Heimspielstätte soll als abschreckendes Beispiel dienen.

Gesundheitszustand und rechtliche Optionen

Medienberichten zufolge befand sich Ojeda Núñez nach der notwendigen Operation für 60 Tage arbeitsunfähig. Die Schwere der Kopfverletzung führte zu einer längeren Ausfallzeit, die über die unmittelbare Heilungsphase hinausgeht. Der Vorfall hat nicht nur physische, sondern auch psychologische Folgen für den betroffenen Offiziellen im Fußball.

Kurz nach dem Incident kündigte Ciudad de Yantzaza bereits an, Jhon Perlaza aus dem Kader werfen zu wollen. Allerdings ist das aktuelle Urteil noch nicht rechtskräftig. Sowohl der verurteilte Spieler als auch der betroffene Verein behalten sich das Recht vor, gegen die Disziplinarmaßnahmen Berufung einzulegen. Die endgültige Klärung liegt somit noch in der Zukunft.

Auswirkungen auf den ecuadorianischen Fußballsport

Diese drastische Strafe markiert einen bedeutenden Einschnitt in der jüngeren Geschichte des ecuadorianischen Fußballs. Die klare Linie des Verbandes zeigt, dass Gewalt gegen Schiedsrichter und Offizielle nicht geduldet wird. Die Kombination aus langfristiger Sperre und hohen finanziellen Sanktionen setzt einen neuen Maßstab für die Ahndung solcher Vergehen in der Region.

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Für die Sportgemeinschaft in Ecuador stellt dieser Fall eine Warnung an alle Akteure dar. Die hohe Zahl der Beteiligten an den Kosten sowie die lange Sperre demonstrieren die schwerwiegenden Konsequenzen von Aggressionen im Sport. Die Entscheidung der FEF wird wahrscheinlich in Zukunft als Präzedenzfall für ähnliche Fälle herangezogen werden.