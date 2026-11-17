Beim 1. FC Nürnberg sorgt die Kampfkandidatur von Hauptsponsor Bernd Krebs für Spannung auf der Jahreshauptversammlung. Zudem stehen der Erwerb der Stadion-Betreibergesellschaft für 30 Millionen Euro und Wiederwahlen im Aufsichtsrat zur Abstimmung.

Am Abend findet die Jahreshauptversammlung des 1. FC Nürnberg in der Kia Metropol Arena statt, die zunächst mit einer Verspätung begann, da sich zahlreiche Mitglieder vor der Halle drängten. Gegen 18.00 Uhr konnten die Arbeiten schließlich aufgenommen werden, nachdem die Sicherheitsvorkehrungen für die großen Mengen an Mitgliedern getroffen waren. Der Verein steht unter Beobachtung, da nicht nur die regulären Tagesordnungspunkte anstehen, sondern auch kontroverse Themen wie die Besetzung des Aufsichtsrats und finanzielle Großprojekte diskutiert werden.

Aufsichtsrat unter Druck durch Hauptsponsor

Einer der zentralen Punkte der Versammlung ist die anstehende Wahl von drei Mitgliedern des Aufsichtsrats, deren Amtszeiten nach drei Jahren enden. Die langjährigen Mitglieder Prof. Dr. Matthias Fifka, Chhunly Pagenburg und Raphael Schäfer planen alle eine Wiederwahl. Auf Seiten des Kandidatenfeldes sorgt jedoch Hauptsponsor Bernd Krebs für erhebliche Aufmerksamkeit, da er explizit einen Platz im Gremium anstrebt und damit die Positionen der aktuellen Mitglieder herausfordert. Diese sogenannte Kampfkandidatur wird als wichtiger Faktor für die Dynamik im Verein gewertet, da die Wahl über die personelle Besetzung der strategischen Kontrolle entscheiden wird.

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Krebs, der auch als Chef von Toolcraft bekannt ist, hat mit seiner Kandidatur seit Tagen für Diskussionen innerhalb der Fanszene und im Verein gesorgt. Seine Nominierung wird als Signal interpretiert, das die bestehende Struktur des Aufsichtsrats verändern könnte. Sollte der Unternehmer gewählt werden, müsste mindestens einer der drei zur Wiederwahl stehenden Kandidaten sein Mandat niederlegen. Die Spannung vor der Abstimmung ist groß, da die Mitglieder eine klare Entscheidung zwischen den etablierten Vorstandsmitgliedern und dem neuen Herausforderer treffen müssen.

Finanzstrategie für Stadion-Übernahme

Neben den personellen Fragen steht die finanzielle Zukunft des Vereins im Fokus, insbesondere im Zusammenhang mit dem Stadion. Die Club-Führung muss den Mitgliedern erläutern, wie das Ziel verfolgt wird, 30 Millionen Euro aufzubringen, um die Stadion-Betreibergesellschaft der Stadt Nürnberg zu erwerben. Diese Summe ist notwendig, um die volle Kontrolle über die Infrastruktur des Vereins zu erlangen und langfristige Planungssicherheit zu gewährleisten. Die Darlegung dieses Finanzplans gilt als eine der wichtigsten Aufgaben der Geschäftsleitung gegenüber den Mitgliedern, da es sich um eine erhebliche finanzielle Belastung und strategische Weichenstellung handelt.

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Der Erwerb der Betreibergesellschaft wird als Schritt gesehen, die Unabhängigkeit des 1. FC Nürnberg gegenüber der Stadt zu erhöhen. Die Mitglieder erwarten von den Vorstandsmitgliedern eine transparente Erklärung zur Herangehensweise, wie diese beträchtliche Summe innerhalb des vereinbarten Zeitraums generiert werden soll. Die Diskussionen rund um diese Transaktion werden erwartet, da sie weitreichende Konsequenzen für die wirtschaftliche Ausrichtung des Traditionsvereins hat und die Mitgliederbindung stärkt oder schwächen kann.

Ambiente und Würdigung des Präsidenten

Die Atmosphäre auf der Versammlung wurde zudem von persönlichen Würdigungen geprägt. Der Aufsichtsratschef Peter Meier bedankte sich öffentlich bei Weltmeister Thomas Müller für die Verlängerung seines Engagements und betonte, dass dieser perfekt zum Verein passe. Diese Geste erfolgte trotz zuvor monatelanger Verhandlungen und öffentlicher Diskussionen, die durch Auskünfte in einem lokalen Podcast bekannt wurden. Die Versammlung markiert damit einen Moment der Versöhnung und Wertschätzung nach einer schwierigen Phase.

Die Versammlung selbst begann unter musikalischer Umrahmung, als die Mannschaften der Frauen und Männer sowie die U23 und das Inklusionsteam von den Mitgliedern mit Standing Ovations begrüßt wurden. Dies unterstrich die Verbundenheit der Fans mit den Sportabteilungen, besonders vor dem Hintergrund der jüngsten sportlichen Erfolge wie dem Aufstieg und dem Bundesliga-Klassenerhalt. Die anhaltende Unterstützung der Mitglieder für die Teams wird als fundamentaler Pfeiler der Clubkultur gewertet.

Ablauf und Teilnehmerzahlen

Der Start der Versammlung verzögerte sich, weil sich noch Hunderte Mitglieder außerhalb der Kia Metropol Arena befanden und sich erst in die Halle begeben konnten. Erst als eine kritische Masse an Teilnehmern erreicht war, konnte der Vorsitzende Peter Meier die Arbeiten um 18.00 Uhr offiziell eröffnen. Neben den regulären Kandidaten stellten auch Reinhold Härtlein und Wolfgang Waldera ihre Wahl an, wenngleich ihre Chancen als eher gering eingeschätzt werden. Die Versammlung diente somit nicht nur der Abstimmung, sondern auch der Bestätigung der aktuellen Clubstruktur und der Feier der jüngsten sportlichen und personellen Entwicklungen.