Jill Biden schildert frostige Begegnung mit Melania Trump im Weißen Haus - Einblicke aus ihrer neuen Autobiografie

In ihren Memoiren beschreibt Jill Biden ein gefühlskalt gewordenes Treffen mit Melania Trump nach einer offiziellen Teestunde im Weißen Haus, das von politischen Spannungen aus den umstrittenen Wahlen 2020 überschattet wurde. Die Erzählung offenbart, wie persönliche Gespräche, familiäre Verluste und Vorwürfe über FBI‑Durchsuchungen die Beziehung beider First Ladies prägten.

Am 20. Januar 2025 fand im Weißen Haus ein unvergleichliches Zusammentreffen ehemaliger First Ladies und ihrer Ehemänner statt, das in den Memoiren von Jill Biden , der ehemaligen First Lady der Vereinigten Staaten, ausführlich beschrieben wird.

In ihrem neuen Buch "View From the East Wing: A Memoir" schildert Jill Biden, heute 75 Jahre alt, wie sie gemeinsam mit der damaligen Präsidentengattin Melania Trump, 56, nach einer offiziellen Teestunde im Ostflügel des Präsidentenpalastes in einer eiskalten Limousine Platz nahm. Die Außentemperatur lag bei minus fünf Grad, doch die wahre Kälte entstand durch die Spannungen, die seit den umstrittenen Präsidentschaftswahlen 2020 zwischen den beiden Familien schwelen.

Donald Trump und Joe Biden hatten den Wahlausgang damals leidenschaftlich bestritten, wobei Trump Bidens Sieg nie anerkannt und ihn wiederholt als unfähig bezeichnet hatte. Diese politischen Spannungen übertrugen sich unweigerlich auf die privaten Begegnungen ihrer Ehepartner und schufen ein unangenehmes Klima, das Jill Biden in ihren Erinnerungen eindringlich schildert. Jill beschreibt, wie der Politiker‑Gatte John Bessler, der ebenfalls anwesend war, als ungewollter Puffer fungierte und versuchte, die eisige Stimmung zu lösen.

In einer Szene fragt Bessler Melania nach der Universität ihres Sohnes Barron, woraufhin sie knapp mit "NYU" antwortet. Daraufhin lenkt Melania das Gespräch auf das Wetter, während Bessler nicht locker lässt und nach einem Familienhund fragt - ein Thema, das laut Melania keine Relevanz mehr habe, weil Barron keinen Wunsch nach einem Tier geäußert habe.

Jill nutzt diese Dialoge, um zu verdeutlichen, wie beide Frauen trotz politischer Gegensätze gemeinsam Zeit im Wagen verbringen mussten, während die Luft von unterschwelliger Spannung durchdrungen war. Im weiteren Verlauf des Buches berichtet Jill von einem tiefgründigeren Gesprächsthema: dem Verlust im Familienkreis von Melania. Sie erkundigt sich nach dem Wohl von Viktor, Melanias Vater, der kaum einen Monat nach dem Tod seiner Ehefrau noch mit Trauer zu kämpfen hatte.

Melania gibt zu verstehen, dass es ihr noch immer schwerfalle, den Verlust zu verarbeiten. Ein besonders brisanter Moment entsteht, als Jill erwähnt, dass Melania Joe Biden persönlich für die FBI‑Durchsuchung des Trump‑Anwesens Mar‑a‑Lago am 8. August 2022 verantwortlich mache. Dabei wird der Vorwurf klar: Die Biden‑Administration habe das FBI politisch instrumentalisiert, um Trump zu schaden.

Jill deutet jedoch an, dass solche Anschuldigungen keine öffentlichen Beweise haben. Gleichzeitig zieht sie Parallelen zu ihrer eigenen Erfahrung, als das Haus der Bidens im Jahr 2023 von Behörden durchsucht wurde. Sie beschreibt das Gefühl, persönlich durchsuchte Schubladen zu erleben, als belastend und betont das Mitgefühl, das sie für Melania empfindet, weil sie ähnliche Eingriffe erlebt habe.

Durch diese persönliche Perspektive entsteht ein Bild von politischer Rivalität, das nicht nur auf den öffentlichen Bühnen, sondern tief im privaten Alltag der Betroffenen nachhallt





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