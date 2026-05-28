Jill Biden über den Moment, als ihr Mann während des TV-Duells gegen Trump zusammenbrach

Die Ehefrau von Joe Biden, Jill Biden, hat sich in einem Interview öffentlich über den Moment geäußert, als ihr Mann während eines TV-Duells gegen Donald Trump am 27. Juni 2024 in Atlanta einen schweren Rückschlag erlitt.

Die Ehefrau von Joe Biden , Jill Biden , hat sich in einem Interview öffentlich über den Moment geäußert, als ihr Mann während eines TV-Duells gegen Donald Trump am 27.

Juni 2024 in Atlanta einen schweren Rückschlag erlitt. Der damalige Präsident Joe Biden war laut Jill Biden leise, wirkte fahrig und verlor mehrfach den Faden. Millionen Amerikaner sahen zu und rätselten über die Verfassung ihres Präsidenten. Wenig später zog Joe Biden seine erneute Präsidentschaftskandidatur zurück.

Jill Biden beschreibt die Szene, die sie bis heute bewegt, und macht deutlich, wie groß ihre Angst während der Debatte war. Sie hatte ihren Mann jedoch demonstrativ unterstützt, indem sie sagte: 'Du hast jede Frage beantwortet, du kanntest alle Fakten.

' Joe Biden war zum Zeitpunkt des TV-Duells 81 Jahre alt. Der Auftritt verstärkte parteiintern die Zweifel an seiner körperlichen und mentalen Verfassung. Unter wachsendem Druck aus der Demokratischen Partei zog Joe Biden am 21. Juli 2024 seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit zurück und unterstützte Vizepräsidentin Kamala Harris als demokratische Bewerberin.

Die Wahl gewann schließlich Joe Biden nicht, aber Jill Biden hat nun erstmals öffentlich darüber gesprochen, wie sie den Moment erlebt hat





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