Jill Bidens Memoiren enthüllen Zweifel an Präsidentschaftskandidatur nach desaströsem TV-Duell

Die Memoiren der ehemaligen First Lady Jill Biden liefern bislang unbekannte Details über die innersten Bedenken im Weißen Haus nach Joe Bidens schwachem Auftritt im Fernsehduell gegen Donald Trump. Sie schildert, wie sie zeitweise einen Schlaganfall befürchtete, über nächtliche Toilettengänge und ihre Haltung zu einem kognitiven Test. Zudem beschreibt sie den Moment, als Biden sie nach ihrer Meinung zu einem Rückzug fragte.

Die Memoiren von Jill Biden sorgen seit einigen Wochen für erhebliche Aufmerksamkeit, denn sie gewähren ungewöhnlich tiefe Einblicke in den Zustand von Joe Biden während seiner Zeit als Präsidentschaftskandidat im Wahlkampf 2024 .

Nach dem desaströsen Fernsehduell gegen Donald Trump Ende Juni 2024, bei dem der damalige Präsident Biden verwirrt und tattrig wirkte und mehrfach den Faden verlor, befürchtete die damalige First Lady zeitweise sogar, ihr Mann habe einen Schlaganfall erlitten. Diese Performance vor Millionen von Amerikanern löste innerhalb der Demokratischen Partei wachsende Zweifel aus, ob Biden für eine zweite Amtszeit noch geeignet sei.

Jill Biden beschreibt, dass sie ihren Mann noch nie zuvor und seitdem nie wieder in einem solchen Zustand gesehen habe. Im Gespräch mit dem Wall Street Journal (WSJ) schilderte sie die dramatischen Tage nach der Debatte, die sich als entscheidender Wendepunkt im Wahlkampf erwiesen. Öffentlich versuchte sie, Joe Biden aufzubauen und zu verteidigen. Privat jedoch teilte sie seine eigene Einschätzung, dass er die Debatte vermasselt habe.

Gleichzeitig begann sie, an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln und fragte sich: "War er für das Amt zu alt geworden - und ich hatte es nicht bemerkt?

" Diese Passage unterstreicht die persönliche Krise, die das Duell in ihrem engsten Umfeld auslöste. Zudem liefern die Memoiren aufschlussreiche Details aus dem Alltag im Weißen Haus im letzten Jahr von Bidens Präsidentschaft. So berichtet Jill Biden, dass ihr Mann nachts häufig aufstand, um zur Toilette zu gehen. In einer Nacht habe er dies sogar siebenmal getan.

Da Joe Biden lieber mit seinen Ärzten als mit seiner Frau über urologische Probleme spreche, habe sie schließlich einen Arzt darauf aufmerksam gemacht. Monate später wurde bei ihm dann tatsächlich eine entsprechende Diagnose gestellt. Diese Schilderungen werfen ein Licht auf gesundheitliche Aspekte, die im politischen Tagesgeschäft oft im Verborgenen bleiben. Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist, dass Jill Biden enthüllt, sie habe einen kognitiven Test für ihren Mann befürwortet - eine Untersuchung von Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Orientierung und anderen geistigen Fähigkeiten.

Nicht aus Sorge über ein mögliches Ergebnis, sondern weil sie überzeugt gewesen sei, dass er ihn bestehen würde. Diese Aussage zeigt, wie sehr sie zunächst an seine mentale Fitness glaubte, aber gleichzeitig die öffentliche Diskussion darüber voraussah. Im Juli 2024, als Biden über einen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen nachdachte, fragte er sie: "Was denkst du, Jill?

" Ihre Antwort lautete: "Nein, Joe, ich werde dir meine Meinung nicht sagen. Das ist eine Entscheidung, die du selbst treffen musst.

" Wenige Stunden später zog er tatsächlich seine Kandidatur zurück, und Vizepräsidentin Kamala Harris übernahm die Nominierung. Die Memoiren zeichnen damit ein intimes Bild des inneren Zirkels in der finalen Phase der Biden-Kampagne und der tiefgreifenden Unsicherheiten, die das Duell mit Trump auslöste. Trotz des Wechsels an der Spitze des Wahlkampfteams unterlag Harris am Ende dennoch bei der Wahl.

Jill Bidens Schilderungen bieten nicht nur persönliche Einsichten, sondern auch eine historische Perspektive auf einen der folgenreichsten Momente der amerikanischen Politik im Jahr 2024.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jill Biden Memoiren Joe Biden TV-Duell Donald Trump Wahlkampf 2024 Schlaganfall Kognitiver Test First Lady Weißes Haus Rückzug Kamala Harris

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jill Biden schildert ihre peinliche Fahrt mit Melania TrumpSprunghafte Themenwechsel und angespannte Ruhe: Jill Biden beschreibt, wie Melania Trump eine Limousinenfahrt zur Tortur machte.

Read more »

Hunter Biden startet X-Profil und nimmt Trump auseinanderMit einer Mischung aus Schlagfertigkeit und politischer Schärfe hat der Sohn von Ex-US-Präsident Joe Biden auf der Plattform X in Kürze Millionen Aufrufe generiert. Er nimmt sich dabei selbst aufs Korn und keilt kräftig gegen Donald Trump und dessen Familie.

Read more »

Jill Biden schildert frostige Begegnung mit Melania Trump im Weißen Haus - Einblicke aus ihrer neuen AutobiografieIn ihren Memoiren beschreibt Jill Biden ein gefühlskalt gewordenes Treffen mit Melania Trump nach einer offiziellen Teestunde im Weißen Haus, das von politischen Spannungen aus den umstrittenen Wahlen 2020 überschattet wurde. Die Erzählung offenbart, wie persönliche Gespräche, familiäre Verluste und Vorwürfe über FBI‑Durchsuchungen die Beziehung beider First Ladies prägten.

Read more »

Jill Biden und Melania Trump: Eisige LimousinenfahrtIn ihrer Autobiografie erzählt Jill Biden von einer unterkühlten Limousinen-Fahrt mit Melania Trump am Tag der Amtseinführung von Donald Trump. Es ging wohl vor allem um das Wetter.

Read more »