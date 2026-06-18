Jim Carrey kehrt als Grinch zurück: Fortsetzung mit Ron Howard geplant

Jim Carrey wird erneut die Rolle des Grinch übernehmen. together with director Ron Howard and producer Brian Grazer, a sequel to the successful 2000 Christmas film is in the works. The original was a box office hit and remains a streaming staple. Carrey previously described the shoot as grueling due to the intensive makeup.

Fans dürfen sich freuen, denn Jim Carrey wird offenbar als grüner Wüterich Grinch zurückkehren, um Weihnachten abermals zum Fest für Kinofans zu machen. Die Verfilmung des Kinderbuchs "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" von Theodor Seuss Geisel zählt zu den besten Verfilmungen seiner Art und bietet im Grunde zwei Filme in einem: zum einen die Dr.-Seuss-Verfilmung, zum anderen einen waschechten Jim-Carrey-Film.

Regisseur Ron Howard wusste von Beginn an, dass er Carrey nicht davon abhalten können würde, seine eigenen Manierismen in die Figur einfließen zu lassen. So ließ er ihm die größtmögliche Freiheit, frei zu improvisieren. Das Ergebnis spricht für sich: "Der Grinch" spielte weltweit 350 Millionen US-Dollar ein und avancierte zu einem der erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Jetzt gibt es großartige Neuigkeiten für Weihnachtsfans und ganz besonders Fans von Carreys Grinch-Version: Der 57-Jährige wird gemeinsam mit Howard für eine Fortsetzung zurückkehren.

Neben den beiden wird auch Brian Grazer erneut als Produzent fungieren. Nach so langer Zeit keine Selbstverständlichkeit. Da "Der Grinch" jedoch alljährlich zum Streaming-Hit wird, bietet sich die Fortsetzung geradezu an. Eine fantastische Nachricht, so viel steht fest, aber auch eine kuriose, denn Jim Carrey hat in Interviews immer wieder betont, wie qualvoll die Dreharbeiten für ihn gewesen seien.

Zum 25. Jubiläum erinnerte er sich im Interview an diese herausfordernde Zeit: Für das Kostüm musste er täglich bis zu neun Stunden in der Maske verbringen. Eine Prozedur, die er sich teils selbst zuzuschreiben hatte, bestand er doch darauf, genau so auszusehen, wie es sich Seuss ausgemalt hatte. Universal wollte ihn dagegen laut Maskenbildner Rick Baker bloß "grün anmalen".

Durch die klaustrophobische Enge des Kostüms erlitt Carrey regelrechte Panikattacken und bot dem Studio an, die Gage von 20 Millionen US-Dollar zurückzugeben, um hinschmeißen zu dürfen. Die Lösung: Howard besorgte daraufhin einen Spezialisten, der gewöhnlicherweise Militärs im Ertragen von Folter schulte. Entweder hat Carrey also diese Qualen nach über 26 Jahren beinahe vergessen oder er will ihn dieses Mal wirklich per Motion-Capture-Verfahren ins Leben rufen, wie er gegenüber..





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