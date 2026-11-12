Jim Caviezel gibt Jesus-Rolle in Passion Christi 2 ab

Jim Caviezel verzichtet auf die Hauptrolle in Mel Gibsons "Die Passion Christi 2" aus Altersgründen. Der Nachfolger startet 2027 und 2028 mit neuer Besetzung.

Jim Caviezel hat bestätigt, dass er nicht in der Fortsetzung des Films " Die Passion Christi 2" mitspielen wird. Der US-amerikanische Schauspieler war im Originalfilm von Mel Gibson in den Jahren 2004 bis 2008 die zentrale Figur und verkörperte Jesus Christus. Jetzt gibt es klare Fakten zur Besetzung der Nachfolge, da die Produktion voranschreitet.

Kinostarts und Produktionsdetails

Die Veröffentlichungstermine für die geplante Trilogie oder die Fortsetzung sind bereits festgelegt. Der erste Teil der neuen Ära soll am 6. Mai 2027 in die Kinos kommen. Der zweite Teil der Produktion ist für den 25. Mai 2028 anvisiert. Diese Daten wurden offiziell bekannt gegeben und bilden den Rahmen für die kommende Produktion.

Also read Jim Jordan wird neuer Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus

Der Film von 2004 war ein gewaltiger finanzieller Erfolg. Bei einem vergleichsweise niedrigen Budget von 30 Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit mehr als 600 Millionen US-Dollar ein. Dieser Rekordstatus motivierte Mel Gibson, die Geschichte fortzusetzen. Doch während die Idee bestand, Caviezel wieder einzusetzen, hat sich die Situation geändert.

Gründe für das Ausscheiden

Jim Caviezel ist aktuell 58 Jahre alt. Die Rolle des Jesus verlangt jedoch die Darstellung eines 33-jährigen Mannes. Ein altersgerechter Einsatz hätte umfangreiche digitale Verjüngungsmaßnahmen erfordert. Diese Technologie ist mit hohen Kosten verbunden, die in dieser Form nicht getragen werden sollten. Mel Gibson hatte zunächst Überlegungen angestellt, wie man dieses Problem lösen könnte.

Advertisement

Letztlich entschied sich die Produktionsfirma dazu, die Rolle komplett neu zu besetzen. Caviezel selbst hatte anfangs sogar Lust verspürt, die Rolle erneut zu übernehmen. Er plante, Jesus in der Auferstehung darzustellen. Dies Thema wurde bereits seit über einem Jahrzehnt, teilweise sogar seit zwei Jahrzehnten, diskutiert.

Podcast-Gast bei Arroyo Grande

Jim Caviezel sprach kürzlich im Podcast "Arroyo Grande" mit Moderator Raymond Arroyo über die Situation. Dort erklärte er, dass er von Icon Entertainment eine andere Richtung vorgeschlagen bekam. Man entschied sich für eine andere Besetzung, die den künstlerischen Anforderungen besser entspricht. Die Rolle ist im neuen Film deutlich kleiner angelegt als im Original.

Caviezel betonte, dass Jesus in diesem Kontext keine große Rolle spiele. Er brauche ihn für diese spezifische Inszenierung nicht in der gewohnten Form. Der Schauspieler verglich die neue Produktion mit einem anderen Projekt, in dem er die Hauptrolle spielte. Er erwähnte dabei "Der Graf von Monte Cristo" als Film mit substanziellerer Rolle für ihn.

Künstlerische und praktische Alternativen

Statt in der Passion-Fortsetzung mitzuwirken, konzentriert sich Caviezel auf andere Projekte. Er hat betont, dass ihm künstlerisch herausfordernde Hauptrollen wichtiger sind. Die Entscheidung fällt somit auf beiden Seiten als pragmatisch und professionell. Die Kosten für visuelle Effekte wurden vermieden.

Advertisement

Die Zuschauer können nun auf einen neuen Darsteller gespannt sein. Die Fortsetzung bleibt dem Geist des Originals treu, wechselt aber die Perspektiven. Die Produktionsdaten stehen fest. Fans des Films warten auf die Premiere im Jahr 2027. Die Entscheidung von Jim Caviezel ist endgültig und wird nicht revidiert.