Jim Jarmuschs "Father Mother Sister Brother": Goldenen Löwen-Gewinner jetzt im Heimkino

Der preisgekrönte Anthologiefilm "Father Mother Sister Brother" von Jim Jarmusch, der bei den Filmfestspielen von Venedig 2025 den Goldenen Löwen gewann, ist ab sofort auf physischen Datenträgern erhältlich. Der Film zeigt in drei Kapiteln verschiedene Familienbegegnungen in Jarmuschs typisch entschleunigter und nachdenklicher Manier.

Der prominente Autorenfilmer Jim Jarmusch , der seit Jahrzehnten im Indie-Kino respektiert wird und zahlreiche Auszeichnungen erhielt, hat mit seinem neuesten Werk " Father Mother Sister Brother " erneut den Goldenen Löwen der Filmfestspiele von Venedig gewonnen.

Der Film ist ab sofort im Heimkino erhältlich und bietet eine gemütliche, nachdenkliche und charakteristisch entschleunigte Erzählweise, die Jarmuschs Stil widerspiegelt. Die Anthologie besteht aus drei Kapiteln, die jeweils unterschiedliche Familienkonstellationen und Dynamiken erkunden. Die erste Episode zeigt einen ehemaligen Haudegen, der als zahmer, orientierungsloser Kauz in einer abgelegenen Hütte lebt und von seinen Kindern Jeff und Emily besucht wird.

Ihre gemischten Reaktionen - Erleichterung über seine Drogenabstinenz, aber auch Irritation über seine Passiveformance - lösen eine unvorhersehbare Abfolge von Neckereien, Familieninsidern, Neugier auf die Vergangenheit und Wehmut aus. Die zweite Episode folgt zwei ungleichen Schwestern, die um die Erwartungen ihrer Mutter herumtänzeln, während die dritte Episode ein kummervolles Bruder-Schwester-Duo in den Mittelpunkt stellt. Durchzogen wird der Film von Melancholie, kleinen Lügen, Gesprächshülsen und einer britischen Floskel.

Parallel dazu werden Jugendliche auf Skateboards gezeigt, die jedoch nicht rasant genug sind, um den Film als "Anti-Actionfilm" zu relativieren. Jarmuschs Mixtur aus ruhig-groteskem Witz und Herumgegrübeltem mag für manche ungewohnt langsam sein, doch wer sich darauf einlässt, erlebt eine wirksame Konfrontationstherapie mit Familiendynamiken. Die einzelnen Kapitel funktionieren nicht alle gleich stark, aber insgesamt bleibt der Film lange nach dem Abspann nachhallend. Die physische Heimkino-Version kommt ohne Bonusmaterial aus, der Reiz liegt in der reinen Filmerfahrung.

Streaming mag praktisch sein, doch eine echte Sammlung schützt vor Internet-Blackouts, auslaufenden Lizenzverträgen und nachträglichen Schnitten. Tom Waits verleiht der Titelfigur der ersten Episode seine charakteristisch raue Stimme, was den jazzigen Blues-Rock-Ton des Films unterstreicht. Insgesamt ist "Father Mother Sister Brother" ein würdevoll gealtertes, in sich ruhendes Werk, das Jarmuschs Markenzeichen des genüsslichen In-der-Zeit-Verweilens perfekt verkörpert





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