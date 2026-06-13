Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Jim Jarmuschs neuer Film 'Father Mother Sister Brother' ist jetzt im Heimkino erhältlich

Kultur Und Unterhaltung News

Jim Jarmuschs neuer Film 'Father Mother Sister Brother' ist jetzt im Heimkino erhältlich
Jim JarmuschFather Mother Sister BrotherFilmfestspiele Von Venedig
📆13/06/2026 14:20:00
📰Filmstarts
49 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 80%

Der Film 'Father Mother Sister Brother' ist eine Anthologie mit drei Kapiteln, die bei den Filmfestspielen von Venedig 2025 den Goldenen Löwen gewonnen haben. Der Film ist eine Konfrontationstherapie mit Familiendynamiken und bietet eine genüssliche Mixtur aus ruhig-groteskem Witz und Herumgegrübel.

Der renommierte Filmemacher Jim Jarmusch ist seit Jahrzehnten eine Größe im Indie-Kino. Sein neuester Film, ' Father Mother Sister Brother ', ist preisgekrönt und kann ab sofort im Heimkino erlebt werden.

Der Film ist eine Anthologie mit drei Kapiteln, die bei den Filmfestspielen von Venedig 2025 den Goldenen Löwen gewonnen haben. Der Film ist eine Konfrontationstherapie mit Familiendynamiken und bietet eine genüssliche Mixtur aus ruhig-groteskem Witz und Herumgegrübel. Der Film ist nicht für diejenigen geeignet, die auf Action und Spannung gewöhnt sind, sondern für diejenigen, die sich auf eine ruhige und nachdenkliche Geschichte einlassen möchten.

Tom Waits verkörpert die Titelfigur der ersten Episode, während die anderen Kapitel von verschiedenen Schauspielern besetzt sind. Der Film ist eine kurios-unstressige und überaus wirksame Konfrontationstherapie mit Familiendynamiken, die durch die Abfolge von genau beobachteten und mit Kniff, aber ohne klare Wertung zugespitzten Charakterstudien erreicht wird. Der Film ist eine Hommage an die Komplexität der Familienbeziehungen und bietet eine tiefgründige und nachdenkliche Betrachtung der menschlichen Natur

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Filmstarts /  🏆 7. in DE

Jim Jarmusch Father Mother Sister Brother Filmfestspiele Von Venedig Anthologie Familiendynamiken Konfrontationstherapie Ruhig-Grotesker Witz Herumgegrübel Tom Waits

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spielbergs neuer Film trifft einen Nerv: UFOs sind längst kein Randthema mehrSpielbergs neuer Film trifft einen Nerv: UFOs sind längst kein Randthema mehrEin Interview mit Andreas Müller über seinen wissenschaftlichen Ansatz bei der Erforschung von UFOs und Außerirdischen
Read more »

Jennifer Lopez' neuer Film hat eine geheime Schluss-SzeneJennifer Lopez' neuer Film hat eine geheime Schluss-SzeneVersteckt nach dem Abspann: Im Netflix-Hit 'Office Romance' werden pikante Bürogeheimnisse und eine Verlobung enthüllt.
Read more »

Trailer: Rupert Grints neuer Film lehrt Eltern das FürchtenTrailer: Rupert Grints neuer Film lehrt Eltern das FürchtenRupert Grint zeigt sich in einer düsteren Rolle: Der 'Harry Potter'-Star ist im neuen Horrorfilm 'Nightborn' Vater eines unheimlichen Sohns.
Read more »

Karl Urbans neuer FilmKarl Urbans neuer FilmKarl Urban ist in dem neuen Fantasy-Abenteuer
Read more »



Render Time: 2026-06-13 17:22:25