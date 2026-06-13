Jim Jarmuschs neuer Film 'Father Mother Sister Brother' ist jetzt im Heimkino erhältlich

Der Film 'Father Mother Sister Brother' ist eine Anthologie mit drei Kapiteln, die bei den Filmfestspielen von Venedig 2025 den Goldenen Löwen gewonnen haben. Der Film ist eine Konfrontationstherapie mit Familiendynamiken und bietet eine genüssliche Mixtur aus ruhig-groteskem Witz und Herumgegrübel.

Der renommierte Filmemacher Jim Jarmusch ist seit Jahrzehnten eine Größe im Indie-Kino. Sein neuester Film, ' Father Mother Sister Brother ', ist preisgekrönt und kann ab sofort im Heimkino erlebt werden.

Der Film ist eine Anthologie mit drei Kapiteln, die bei den Filmfestspielen von Venedig 2025 den Goldenen Löwen gewonnen haben. Der Film ist eine Konfrontationstherapie mit Familiendynamiken und bietet eine genüssliche Mixtur aus ruhig-groteskem Witz und Herumgegrübel. Der Film ist nicht für diejenigen geeignet, die auf Action und Spannung gewöhnt sind, sondern für diejenigen, die sich auf eine ruhige und nachdenkliche Geschichte einlassen möchten.

Tom Waits verkörpert die Titelfigur der ersten Episode, während die anderen Kapitel von verschiedenen Schauspielern besetzt sind. Der Film ist eine kurios-unstressige und überaus wirksame Konfrontationstherapie mit Familiendynamiken, die durch die Abfolge von genau beobachteten und mit Kniff, aber ohne klare Wertung zugespitzten Charakterstudien erreicht wird. Der Film ist eine Hommage an die Komplexität der Familienbeziehungen und bietet eine tiefgründige und nachdenkliche Betrachtung der menschlichen Natur





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