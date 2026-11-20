Tennis-Legende Jimmy Connors (74) gibt Aufklärung über seine Krebsdiagnose. Die 268-wöchige Nummer 1 warnt vor Sonneneinstrahlung und betont die Wichtigkeit von Schutz.

Tennis-Legende Jimmy Connors (74) hat im Podcast mit seinem Sohn Brett (47) erstmals Details zu seiner jüngsten medizinischen Behandlung offenbart. Der 268 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste stehende US-Amerikaner bestätigte, dass er im vergangenen Monat eine Operation wegen einer Krebserkrankung am Ohr durchlief. Um die Natur der Diagnose rankt sich weiterhin Geheimniskrämerei, da Connors präzise Angaben zum Krebsart ausließ.

Krebsdiagnose am Ohr bestätigt

In dem Gespräch, das sowohl als Audio-Podcast als auch als Video verfügbar ist, zeigte der 74-jährige Connors sein verbundenes Ohr als sichtbaren Beleg für die jüngste Behandlung. Er erklärte, dass die medizinischen Fachkräfte das Gewebe wieder aufbauen würden, um das Endergebnis der Operation später der Öffentlichkeit vorzustellen. Derzeit befindet sich sein Gesundheitszustand auf einem positiven Entwicklungspfad, wobei Connors versichert, dass alles in die richtige Richtung gehe.

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Zweite Operation und Sonnenschutzwarnung

Neben der erfolgreich abgeschlossenen Operation vor sechs Wochen steht für den Tennisklassiker in der kommenden Woche eine weitere operative Maßnahme an. Connors nutzte diese Gelegenheit, um eine eindringliche öffentliche Warnung bezüglich des Sonnenschutzes auszusprechen. Er mahnte die Allgemeinheit eindringlich an, regelmäßig Sonnencreme zu verwenden und sich vor UV-Strahlung zu schützen, da er und viele andere diese Vorsichtsmaßnahmen früher vernachlässigt hätten. Besonders Baseballkappen, die Connors in der Vergangenheit häufig trug, haben seiner Ansicht nach die Ohren noch stärker der schädlichen Sonneneinstrahlung ausgesetzt, was das Risiko für Hautschäden erheblich erhöhte.

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Tragischer Hintergrund bei Chris Evert

Diese Diagnose ist für den Achtfachen Grand-Slam-Sieger der zweite schwere Rückschlag in diesem Jahr. Seine Ex-Partnerin Chris Evert (71), die ebenfalls eine Ikone des Sports wie er ist, hatte im Sommer ihre zurückgekehrte Krebserkrankung öffentlich bekannt gegeben. Aufgrund dieser Gesundheitskrise musste die 71-jährige Tennis-Legende alle Verpflichtungen rund um die Wimbledon-Championships absagen, für die sie als Kommentatorin für den US-Sender ESPN vorgesehen war. Connors und Evert waren in den 1970er Jahren ein Paar und für kurze Zeit verlobt. Sie gelten historisch als das erste Glamour-Paar der Tennis-Geschichte, ein Status, der später erst wieder von Andre Agassi (56) und Steffi Graf (57) erreicht wurde.

Historische Rekorde und Karriereende

Die medizinischen Probleme beeinträchtigen nicht die bewunderte Karriere der 74-jährigen Tennis-Legende, die 109 Turniersiege erringen konnte. Damit hält er bis heute den Rekord vor Roger Federer (103) und Novak Djokovic (102), der als erster Spieler die Marke von 100 Turniersiegen übertraf. Connors beendete seine aktive Profikarriere mit 43 Jahren im Jahr 1996. Nach seinem Rücktritt vom aktiven Spielbetrieb blieb er dem Sport weiterhin verbunden, indem er zwischen 2006 und 2008 Andy Roddick (44) trainierte, der einst ebenfalls die Nummer 1 der Welt war.