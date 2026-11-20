Tennis-Legende Jimmy Connors, 74, berichtet über seine Krebsoperation und gibt einen dringenden Ratschlag zum Sonnenschutz. Die achtfachen Grand-Slam-Sieger offenbaren Details zur Behandlung.

Die Tennis-Legende Jimmy Connors, 74, hat öffentlich gemacht, dass er vor sechs Wochen aufgrund einer Krebserkrankung operiert wurde. Der achtmalige Grand-Slam-Sieger teilte die Details seiner Behandlung in seinem Podcast Advantage Connors mit und versichert, dass eine weitere Operation ansteht.

Behandlung und Gesundheit des Tenniskönigs

Connors offenbart, dass sich sein Ohr wieder aufgebaut wird, ohne die genaue Form des Krebses preiszugeben. Er betonte, dass die Behandlung in die richtige Richtung verlaufe und beruhigte damit seine fanatische Anhängerschaft weltweit. Die verbundene Stelle soll ihm das Endergebnis der Rekonstruktion zeigen, sobald der Heilungsprozess abgeschlossen ist.

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Warnung vor Sonnenstrahlung im Sport

Der frühere Weltranglistenerste nutzt die Nachricht zu einer eindringlichen Warnung vor der Gefahr starker Sonneneinstrahlung. Connors appelliert dringend, dieses Risiko nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und auf regelmäßigen Sonnenschutz zu achten. Er selbst habe in seinen jungen Jahren kaum Gedanken an den Schutz seiner Haut verschwendet, was ihm nun Sorgen bereitet.

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Historische Erfolge und Rekorde des Sportlers

Zurück zu seiner sportlichen Laufbahn prägte Jimmy Connors das Männertennis maßgeblich in den 1970er- und 1980er-Jahren. Im Jahr 1974 gewann er drei Grand-Slam-Titel und eroberte die Spitze der Weltrangliste, wo er insgesamt 268 Wochen verbrachte. Seine Dominanz hielt auch später an, als er 1982 und 1983 weitere Major-Triumphe feierte.

Vergangenheit im Tennis und aktuelle Situation

Insgesamt holte sich Connors acht Grand-Slam-Titel: einmal die Australian Open, zweimal Wimbledon und fünfmal die US Open. Als einziger Spieler gewann er die US Open auf drei verschiedenen Belägen, nämlich Rasen, Sand und Hartplatz. Diese einzigartige Leistung unterstreicht seine herausragende Position in der Geschichte des Sports.