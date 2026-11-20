Jimmy Connors teilt Krebsdiagnose mit. Der 74-Jährige appelliert dringend an Sonnenschutz und enthüllt seine Therapie.

Der US-amerikanische Tennislegende Jimmy Connors hat öffentlich bestätigt, dass er an Krebs erkrankt ist. Der 74-jährige Ex-Weltrangenerste nutzte eine gemeinsame Podcast-Episode mit seinem Sohn Brett, um die Diagnose bekannt zu geben und über seinen aktuellen Gesundheitszustand zu berichten. Connors, der als einer der dominierenden Spieler der 1970er und 1990er Jahre in die Geschichte einging, zeigt nun offen mit seiner Verletzung.

Offene Diagnose und Behandlung

Während der Aufnahme der Sendung "Advantage Connors" präsentierte Connors sein linkes Ohr, das vollständig mit einem Verband bedeckt war. Der ehemalige Profi erklärte, dass die Erkrankung vor sechs Wochen diagnostiziert wurde und er an Hautkrebs am Ohr leidet. Er betonte, dass die medizinische Behandlung bereits begonnen habe und die Aufbauarbeiten an der betroffenen Stelle fortgeschritten seien. Connors versprach den Zuhörern, das Endergebnis der Behandlung öffentlich zu teilen, sobald die Genesung abgeschlossen ist. Bis dahin verläuft die Therapie nach seinen Angaben in die richtige Richtung.

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Nächste Schritte im Krankenhaus

Trotz der bereits erfolgten Prozeduren steht Connors nicht ganz vorübergehend auf der sicheren Seite. Der 74-Jährige gab zu, dass in der kommenden Woche noch eine weitere Operation anstehen wird. Er bewertete die aktuelle Situation jedoch als stabil und positiv. Connors verzichtete darauf, die spezifische pathologische Diagnose oder den genauen Zelltyp des Tumors im Detail zu offenbaren. Stattdessen konzentrierte er sich darauf, die Öffentlichkeit auf die Dringlichkeit präventiver Maßnahmen hinzuweisen, um ähnliche Erkrankungen in der Zukunft zu verhindern.

Warnung vor UV-Strahlung

Der Tennisspieler nutzte die Plattform, um eine eindringliche Warnung an die Bevölkerung auszusprechen, insbesondere im Hinblick auf den Schutz vor ultravioletter Strahlung. Connors appellierte wiederholt an die Zuhörer, konsequent Sonnencreme zu verwenden. Er räumte ein, dass er und seine Generation im Jugendalter sowie in der frühen Phase ihrer Profikarriere den Sonnenschutz stark vernachlässigt haben. Diese Unachtsamkeit habe er als einen der Hauptfaktoren für seine aktuelle Erkrankung angesehen und warnt davor, diesen Fehler zu wiederholen.

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Gefahr durch die Kopfbedeckung

Ein weiterer wichtiger Aspekt seiner Warnung betraf die traditionelle Ausrüstung des Tennissports. Connors erklärte, dass die damals populären Baseballkappen die Ohren der Spieler noch stärker der direkten Sonne ausgesetzt hätten. Durch die schützende Kappe war das Gesicht abgeschirmt, während die Ohren vollständig der UV-Strahlung offenstanden. Diese spezifische Gefahr wurde in der Vergangenheit häufig übersehen. Er mahnte an, dass die heutige Generation alle notwendigen Mittel habe, um sich zu schützen, und forderte sie auf, achtsamer mit ihrer Gesundheit umzugehen als er es früher tat.

Statistische Legende des Sports

Jimmy Connors gilt bis heute als eine der erfolgreichsten Figuren in der Geschichte des Profisports. In seiner aktiven Zeit von den 1970er Jahren bis zur Mitte der 1990er Jahre gewann er insgesamt acht Grand-Slam-Titel. Diese Erfolge verteilen sich auf einen Sieg bei den Australian Open, zwei Titel bei Wimbledon und fünf Titel bei den US Open. Seine Dominanz im Sport manifestierte sich auch darin, dass er 268 Wochen lang die Nummer eins der Weltrangliste war.

Rekorde und Vermächtnis

Der US-Amerikaner war der erste Tennisspieler der Geschichte, der die Marke von 100 Turniersiegen unterbot und damit einen neuen Meilenstein setzte. Mit insgesamt 109 Turniersiegen hält er bis heute den absoluten Rekord in diesem Bereich. Damit übertrifft er auch die Erfolge anderer moderner Großmeister wie Roger Federer, der auf 103 Titel kommt, sowie Novak Djokovic mit 102 Titeln. Seine historische Bedeutung im Sport ist unbestritten, auch wenn sein öffentliches Update nun den Fokus auf seine persönliche gesundheitliche Bewährung legt.