Jimpa: John Lithgow im Familiendrama ab 14. Januar 2027 im Kino

Der Trailer zu Jimpa mit John Lithgow und Olivia Colman ist da. Das Familiendrama von Sophie Hyde startet am 14. Januar 2027 in den hiesigen Kinos.

Der US-amerikanische Schauspieler John Lithgow steht im Mittelpunkt des Familiendramas Jimpa, dessen Trailer nun veröffentlicht wurde. Regie führt Sophie Hyde, Olivia Colman spielt die Familienmutter Hannah. Der Film läuft ab dem 14. Januar 2027 in den hiesigen Kinos an.

Der Trailer zeigt eine Familie, deren Gefüge auf eine harte Probe gestellt wird. Die Geschichte bewegt sich bewusst ruhig zwischen Nähe und Spannung, ohne ihre Figuren zu vereinfachen.

Also read Starfriseur John Frieda mit 75 Jahren gestorben

Handlung: Hannah reist mit Familie nach Amsterdam

Familienmutter Hannah, gespielt von Olivia Colman, reist gemeinsam mit ihrem Mann und dem Teenager Frances von Adelaide nach Amsterdam. Ziel der Reise ist der Besuch bei Hannahs Vater.

Jimpa, wie John Lithgows Figur in der Familie genannt wird, ist Professor, Aktivist und eine bekannte Figur in der queeren Community. Diese Rolle prägt seine Stellung innerhalb der Familie.

Advertisement

Als Frances dort überraschend ankündigt, ein Jahr bei Jimpa wohnen zu wollen, gerät Hannahs innere Balance ins Wanken. Der Trailer zeigt, wie das Familiengefüge dadurch auf eine harte Probe gestellt wird.

Die Bilder aus Amsterdam wechseln zwischen warmherzigen Momenten und spürbarer Anspannung. Im Mittelpunkt stehen Zärtlichkeit und das, was in der Familie zu lange ungesagt blieb.

John Lithgow übernimmt die Titelrolle Jimpa

John Lithgow spielt die Titelrolle in Jimpa und traf dafür eine bewusste Entscheidung. Der 81-jährige Schauspieler kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken.

Lithgow stand für große Fernsehserien wie The Crown, Dexter und Hinterm Mond gleich links vor der Kamera. Zweimal wurde er zudem für den Oscar nominiert, und zwar für seine Auftritte in Zeit der Zärtlichkeit und Garp und wie er die Welt sah.

Kurz nach den Dreharbeiten zu Jimpa verpflichtete sich Lithgow, für acht Jahre in der neuen Harry Potter-Serie mitzuspielen. Über dieses Engagement äußerte er sich in einem Interview.

Advertisement

Für Lithgow ist Jimpa laut Bericht gleichzeitig ein Abschluss und ein Beweis dafür, was er als Schauspieler leisten kann.

Sophie Hyde und die Geschichte aus eigenen Erfahrungen

Regie führt Sophie Hyde, die mit ihrer früheren Tragikomödie bereits gezeigt hat, dass sie Figuren Raum lässt. Dabei verliert sie die Geschichte nicht aus den Augen.

Jimpa basiert lose auf den eigenen Erfahrungen von Sophie Hyde. Der Film verbindet dadurch persönliche Erinnerung mit einer Erzählweise, die den Figuren Nähe und Zeit gibt.

Kinostart 14. Januar 2027 nach Harry Potter

Jimpa läuft ab dem 14. Januar 2027 in den hiesigen Kinos an. Der Kinostart folgt auf die serielle Neuauflage von Harry Potter, deren erste Staffel im Dezember 2026 startet.

Nach der Veröffentlichung der ersten Staffel von Harry Potter ist John Lithgow somit im darauffolgenden Monat im Kino zu sehen. Wer im Januar ins Kino geht, dürfte nach Einschätzung des Berichts lange an diesen Film denken.