Jimpa: Sophie Hydes Film mit Olivia Colman und John Lithgow

Sophie Hyde zeigt in ihrem neuen Film Jimpa die emotionale Distanz zwischen Familie und Generationen. Mit Olivia Colman und John Lithgow wird die queere Identität thematisiert.

Die australische Filmemacherin Sophie Hyde hat mit ihrem neuesten Werk " Jimpa" einen tiefgründigen und emotional komplexen Film geschaffen, der auf ihren persönlichen Erfahrungen basiert. Hyde nutzt den kommerziellen Erfolg ihres bisherigen größten Kino-Hits von 2022, um sich nun ihrer intimsten Geschichte zu widmen. Der Film erzählt die Geschichte ihrer Familie, nachdem ihr leiblicher Vater Jim Hyde 2018 verstorben ist. Hyde erzählt in dem Drama nicht nur von familiären Bindungen, sondern auch von den Herausforderungen, die die moderne Identitätssuche mit sich bringt.

Biografische Wurzeln und Familientragödie

Sophie Hydes reales Leben bildet das Fundament für die fiktive Erzählung, die sie auf der Leinwand darbietet. Ihr Vater Jim Hyde verließ die Familie nach seinem Coming-out als Schwuler und wurde später zu einem prominenten Aktivist für die Rechte von Schwulen und für die Aufklärung über Aids. Seine aktive Zeit endete jedoch, als er im Jahr 2018 starb, bevor er noch die prägenden Teenager-Jahre seines Enkelkindes erleben konnte. Dieses Kind, Aud Mason-Hyde, stammt aus dem Jahr 2005 und ist das nicht-binäre Kind von Sophie Hyde zusammen mit ihrem langjährigen Editor. Die Regisseurin nutzt das Medium Film, um die imaginäre Interaktion zwischen ihrem verstorbenen Vater und ihrem Enkelkind nachzuvollziehen.

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Diese künstlerische Entscheidung markiert eine deutliche Wendung in Hydes Schaffen. Zwölf Jahre nach ihrem Debütfilm, der die Geschichte einer Mutter mit dem Wunsch nach einer Geschlechtsangleichung erzählte, bleibt Hydes Fokus stark auf queeren Themen und Familienkonstrukten verhaftet. In "Jimpa" reflektiert sie die Lücke, die zwischen den Generationen klafft, und versucht, diese durch filmmittlerische Mittel zu überbrücken. Es ist ein Akt der Liebe und des Gedenkens, der jedoch auch Fragen nach der Authentizität und der emotionalen Nähe aufwirft, da die eigentlichen Personen nicht mehr zusammenkommen konnten.

Handlung und die Rolle der Hauptdarsteller

Die zentrale Figur der Geschichte ist das nicht-binäre Teenager-Kind Frances, das von Aud Mason-Hyde selbst gespielt wird. Die Handlung beginnt damit, dass Frances den Wunsch äußert, für einige Zeit beim Großvater in Amsterdam zu bleiben. Diese Idee stößt bei den Eltern, insbesondere bei der von Olivia Colman dargestellten Mutter Hannah, auf Widerstand. Im Gegensatz zum realen Vater Jim Hyde, der in Australien blieb, führt die fiktive Handlung den Großvater Jim, verkörpert von John Lithgow, nach Amsterdam. Amsterdam dient dabei als Symbolort der queeren Sehnsucht und Freiheit.

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Frances offenbart den überraschten Eltern kurz vor einem gemeinsamen Abflug nach Adelaide ihre Pläne. Die Entscheidung der Eltern ist gespalten. Hannah stellt sich die Frage, ob ihr Vater mit seiner reichen queeren Lebenserfahrung dem Enkelkind etwas geben kann, das ihr als Mutter trotz aller Nähe und Fürsorge verwehrt bleibt. Frances ist schließlich die einzige nicht-binäre Person an ihrer Schule und sucht nach Vorbildern. Gleichzeitig ist Hannah skeptisch, da ihr Professorenvater Jim nicht unbedingt als zuverlässig gilt. Seine Unzuverlässigkeit wird durch die Tatsache verstärkt, dass er trotz seiner Lebensverdienste damit kämpft, dass die nachfolgende Generation ihm den akademischen Rang abzulaufen droht.

Themenkonflikte und filmische Umsetzung

John Lithgow brilliert in der Rolle des gealterten Vorkämpfers der LGBTQIA+-Community, der zwar auftritt, aber auch eine verletzliche Unsicherheit zeigt. Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass Lithgow gerade in einem Pro-Trans-Film zu sehen ist, während er in der ab Dezember ausgestrahlten ersten Staffel einer anderen Produktion ebenfalls prominent auftritt. In "Jimpa" spiegelt seine Figur die Tatsache wider, dass die Schlachten gegen Aids weitestgehend gewonnen sind, die nächsten Kämpfe jedoch von den nachfolgenden Generationen geführt werden müssen. Olivia Colman wiederum zeigt als Alter Ego der Regisseurin eine Mutter, die Konflikte eher meidet. Zu Beginn versucht sie sogar, ihren Produzentinnen "ein Drama ohne Konflikte" zu pitchen.

Doch genau dieses Konzept wird für den Film zum Problem. Die Diskussionen zwischen Jim, Hannah und Frances verlaufen oft enttäuschend didaktisch. Die entscheidenden Momente des Films finden nicht gemeinsam statt, sondern getrennt voneinander. So erlebt man Jim bei einem Vorstellungsgespräch an einer Universität in Helsinki, während Frances ihre ersten sexuellen Erfahrungen macht. Online-Kritiken bemängeln zwar seltsamerweise die Inszenierung von Sexszenen mit Hydes eigenem Kind, doch dies ist unbegründet. Die Darstellung wirkt eher verkopft als leidenschaftlich, was zur Logik des Plots passt, der die Unerfahrenheit der Figur betont.

Kritische Würdigung und bleibende Eindrücke

Jims Rolle ist geprägt von großen Versprechungen, die er gerne abgibt, die Hannah aber nicht immer eingehalten sieht. Das im wahren Leben ausgebliebene Treffen zwischen dem schwulen Opa und dem nicht-binären Enkelkind nimmt im Film erstaunlich wenig Raum ein und vergeht ohne großen emotionalen Knalleffekt. Stattdessen bleiben viele Handlungsstränge für sich allein stehen, selbst wenn sie wie der Moment mit den "Friends Of Dorothy"-Ansteckern wahnsinnig gut beobachtet sind. Sophie Hyde zeigt als Queer-Ally den starken Willen, alles richtig zu machen.

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Dieser Ansatz ist im Umgang mit dem eigenen Kind uneingeschränkt begrüßenswert, führt jedoch nicht zwangsläufig zur besten Kunst. Dem Film fehlen vielleicht ein paar Ecken und Kanten sowie Szenen und Dialoge, die mehr gelebt als durchdacht wirken. Die vielen Gedanken, die sich die Regisseurin über die verhandelten Themen gemacht hat, sind spürbar, doch das Ergebnis wirkt oft eher intellektuell und akademisch statt einnehmend und berührend. "Jimpa" bleibt ein ehrlicher, wenn auch distanzierter Blick in die Familie der Regisseurin, der weniger durch emotionale Wucht als durch konzeptionelle Tiefe besticht.