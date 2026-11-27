Es ist ein musikalisches Wagnis: Eines der populärsten deutschen Kinderlieder zur Weihnachtszeit kommt jetzt in einer tanzbaren Rockabilly-Version heraus. Dick Brave alias Sasha heizt die 'Bakery' an, Liedermacher Rolf Zuckowski ist des Lobes voll.

Wenn wir ehrlich sind, wird unter deutschen Weihnachtsbäumen zum Fest ja eher genuschelt als gesungen – schon deshalb, weil die wenigstenund "Leise rieselt der Schnee".

Kinder allerdings dürften immerhin die Verse der "Weihnachtsbäckerei" einigermaßen drauf haben und die "riesengroße Kleckerei" Jahr für Jahr inbrünstig zelebrieren. Der Hamburgerließ sich nach eigenen Angaben während einer nächtlichen Autofahrt zu dem Lied inspirieren und stellte es 1987 in der Sendung "Wetten dass...?

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" vor. "Manche Hausfrau beginnt schon mit der Weihnachtsmeckerei", moderierte Thomas Gottschalk damals den Auftritt etwas befremdlich an, bei dem Kinder mit Kochtöpfen hantieren und auf leeren Glasflaschen musizieren mussten, die verdächtig nach ausrangierten Biergefäßen aussahen. Ist eben alles fast vierzig Jahre her.nicht verschmäht.