Nach Weggang von JJ Gabriel bei Manchester United: Real Madrid führt im Rennen um das 16-jährige Talent. Details zum Vertragsstatus und den nächsten Schritten.

Der 16-jährige Nachwuchsstürmer JJ Gabriel hat seinen Austritt aus dem Kader von Manchester United in den sozialen Medien bekannt gegeben. Damit beendet er seine Zeit bei den Red Devils, die sich im September der Auflösung des Vertrages widersetzte. Jetzt läuft die Zeit für eine neue Heimat, wobei Spanien als bevorzugtes Ziel gilt.

Transfergerüchte und Real Madrid

Spanien und die spanischen Medien berichten übereinstimmend, dass Real Madrid das Angebot für den Offensivspieler gemacht hat. Der spanische Sportkanal Marca gibt an, dass der Klub unmittelbar vor der Unterschrift steht. Die Scouts des Königlichen Klubs sollen den 16-Jährigen nicht nur aus der Ferne beobachtet, sondern auch live vor Ort bei seinen Auftritten gesehen haben. Die Einigung scheint inhaltlich bereits getroffen zu sein.

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Parallel dazu kursieren Informationen, dass Interimslösungen im Fokus stehen könnten. Andere Beobachter verweisen auf einen möglichen Weg über Barcelona oder andere europäische Großklubs. Jedoch bleibt der Fokus auf dem Verein aus der spanischen Hauptstadt liegen, der die finanziellen Bedingungen offenbar bereits klären konnte.

Konflikte und rechtliche Spannungen

Die Situation bei Manchester United war seit Monaten angespannt. Gabriel hatte bereits im September gemeinsam mit seinem Umfeld die Auflösung seines Vertrages verlangt. Die Führungsrunde um die Red Devils lehnte dies zunächst ab, woraufhin der Engländer dem Training fernblieb. Sky Sports berichtete damals, dass Manchester United sogar rechtliche Schritte erwog, falls der Spieler zu einem europäischen Konkurrenten wechseln würde.

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Trotz dieser Hürden hat sich Gabriel nun formal verabschiedet. Er erwähnte in seinen Posts keine Details über den nächsten Station. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den Ablauf der formalen Schritte, um sicherzustellen, dass keine Verträge verletzt werden.

Geschichte und Leistungen des Talents

Gabriel kam im Jahr 2020 als zehnjähriger Spieler zu den Red Devils. In seiner Zeit dort stellte er diverse Bestmarken in der Jugendakademie auf. Mit 14 Jahren wurde er zum jüngsten Spieler der U18-Mannschaft. Bei seinem Debüt erzielte er zwei Treffer. Später wurde er auch in der U21 eingesetzt.

Zudem erhielt er den Jimmy Murphy Award, eine jährliche Auszeichnung von Manchester United an den besten Nachwuchsspieler. Seine Leistungen machten ihn zu einem der gefragtesten Talente Europas. Andere Vereine wie der FC Chelsea, AC Mailand und der FC Inter Mailand standen auf der Liste der Interessenten.

Finanzielle Bedingungen und weitere Schritte

Für die Zukunft des Spielers könnten verlockende finanzielle Pakete warten. Der Verein aus Mailand, Inter, soll einem Fördervertrag von bis zu 500.000 Euro pro Jahr zustimmen. Zusätzlich ist ein Anschlussvertrag verhandelt, der am 18. Geburtstag greifen würde und bis 2031 läuft.

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Aufgrund dieser Bedingungen müssten Konkurrenten wie Barcelona und andere potenzielle Werber deutlich mehr investieren. Manchester United hat den Verlust jedoch schwer genommen und versucht, die Situation für die Zukunft zu nutzen. Der Fokus liegt nun auf der Umsetzung dieses Schrittes.