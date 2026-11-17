Nach jahrelangen Konflikten löst JJ Gabriel seinen Vertrag bei Manchester United auf. Der 16-jährige Offensivstar wechselt zum FC Real Madrid in die Primera División.

Der elfjährige Startschuss für eine neue Ära bei Real Madrid ist gefallen: JJ Gabriel beendet seine Zeit bei Manchester United. Der 16-jährige Offensivspieler hat den Klub nach monatelangen Spannungen verlassen. Der Wechsel ist auf den Januar festgelegt, wo er nun in der spanischen Primera División auflaufen wird. Diese Entwicklung markiert das Ende einer intensiven und oft kontroversen Phase in seiner Karriere.

Jungstar verabschiedet sich emotional von Old Trafford

Ein emotionales Video auf Instagram signalisierte den offiziellen Abschied von JJ Gabriel bei Manchester United. Am Dienstag veröffentlichte der Youngster einen Beitrag, in dem er sich an seine Fans und den Verein wandte. Er erinnerte an seine Ankunft im Jahr 2020, als er mit nur zehn Jahren und großen Träumen in die Jugendakademie kam. Gabriel zählte seine Erfolge auf, darunter Tore auf dem legendären Old Trafford.

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Auch die Auszeichnung mit dem Jimmy Murphy Award wurde in der Botschaft erwähnt. Dieses prestigeträchtige Ehrendenkmal erhält jährlich der beste Nachwuchsspieler des Klubs. Gabriel dankte seinen Trainern, Mitspielern und Mitarbeitern für ihren Glauben an seine Fähigkeiten. Er betonte, dass sie ihm geholfen hätten, sich als Spieler weiterzuentwickeln. Diese Geste diente ihm als persönlicher Abschluss seiner Zeit in England.

Konflikte und Vertragsauflösung bei den Red Devils

Der Abgang ist das Ergebnis eines langwierigen internen Streits. Bereits im September hatte JJ Gabriel gemeinsam mit seinem Umfeld die Auflösung seines Vertrages bei Manchester United gefordert. Der Klub lehnte diese Forderung zu diesem Zeitpunkt entschieden ab. Daraufhin zog sich das Talent komplett vom Training zurück. Sein Fernbleiben von den üblichen Aktivitäten unterstrich die Schwere der Situation.

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Manchester United soll erst durch das Abschiedsvideo auf Instagram von Gabriels endgültigem Abschied erfahren haben. Eine offizielle Mitteilung über den bevorstehenden Transfer lag dem Klub zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Laut Berichten von Sky erwog Manchester United sogar rechtliche Schritte. Diese Maßnahme sollte verhindert werden, falls das Talent zu einem europäischen Konkurrenten wechseln würde.

Real Madrid sichert sich das Talents

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat Real Madrid inzwischen eine grundsätzliche Einigung über einen Wechsel erzielt. Die Königlichen beabsichtigen, JJ Gabriel im Januar offiziell zu verpflichten. Ein wichtiger Schritt war bereits vor der Bekanntgabe getan: Letztens bereitete sich Gabriel bereits in Madrid auf seinen nächsten Karriereschritt vor. Die Vorbereitung in Spanien unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Verhandlungen.

Offiziell abgeschlossen ist der Transfer jedoch noch nicht. Bis zur finalen Unterschrift und dem ersten Pflichtspiel bleiben noch formale Hürden zu nehmen. Dennoch ist die Richtung eindeutig: JJ Gabriel verlässt die Red Devils, um sein Potenzial in Madrid zu entfalten. Fans und Experten beobachten nun die finalen Formalitäten mit großer Aufmerksamkeit.

Erfolgreiche Karriere in der Nachwuchsabteilung

Für Manchester United ist der Abschied ein schwerer strategischer und emotionaler Schlag. Gabriel hatte in der Nachwuchsabteilung der Red Devils bereits mehrere Bestmarken aufgestellt. Mit nur 14 Jahren wurde er zum jüngsten Spieler in der U18-Staffel des Vereins. Diese recordartige Jugendleistung zeigte früh sein außergewöhnliches Potenzial auf.

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Bei seinem Debüt in dieser Altersklasse erzielte er sogleich zwei Treffer. Dieses Debüt markierte den Beginn einer erfolgreichen Serie. Auch für die U21 war er bereits erfolgreich und konnte seine Klasse unter Beweis stellen. Er gilt aktuell als eine der größten Nachwuchshoffnungen Europas. Sein Weg wird nun einen völlig neuen Weg einschlagen, der von hohem Druck und noch größerer Erwartungshaltung geprägt ist.