Am Thanksgiving-Donnerstag freut sich Jennifer Lopez über die Heimkehr ihrer Zwillinge Max und Oskar. Auf Instagram teilt die Sängerin neue Fotos des Familienfests, und schreibt auch, was für eine wichtige Bedeutung der Feiertag seit jeher für sie hat.

Im Sommer zogen Max und Oskar, die Zwillinge von Jennifer Lopez, von Zuhause aus und gingen aufs College. Zu Thanksgiving kehrten die beiden wieder zurück.

Neben einem neuen Familienfoto veröffentlicht die Sängerin auch emotionale Zeilen.und Oskar, beide 18. Am Donnerstag, 26. November 2026, veröffentlicht die Sängerin und Schauspielerin mehrere Fotos der Feierlichkeiten in ihrem Haus, und spricht ganz offen darüber, was der Feiertag für sie bedeutet.

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Ich bin voller Dankbarkeit in einem Haus voller Familie aufgewacht – meine Kinder schlafen am Ende des Flurs, sie sind für das Wochenende vom College nach Hause gekommen – und bin bereit, zu kochen und alle Traditionen dieses Tages zu feiern, aber das Wichtigste, woran ich heute denke, ist Dankbarkeit", beginnt Lopez den längeren Text, den sie zu den Fotos auf Instagram veröffentlicht. Und weiter: "An diesem Tag ging es schon immer um Dankbarkeit, und ich war noch nie so dankbar für all die Liebe in meinem Leben und das wunderschöne Leben, das ich gemeinsam mit meinen Liebsten führe.und in einem ruhigen Moment auf dem sonnigen Balkon, in dem JLo die Füße wortwörtlich von sich streckt.