Der Mittelfeldspieler möchte bei Tottenham bleiben, trotz des Interesses von Bayern München. Die Londoner haben eine Kaufoption für den Portugiesen, die sie aktivieren müssen, wenn sie ihn behalten möchten.

João Palhinha möchte bei Tottenham bleiben, trotz des Interesses von Bayern München . Der Mittelfeldspieler hat nach dem 1:0-Sieg gegen Everton gegenüber den Medien erklärt, dass er gerne für Tottenham spielen und hier langfristig bleiben möchte.

Die Londoner haben eine Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro für den Portugiesen, die sie aktivieren müssen, wenn sie ihn nach der Leihe behalten möchten. Palhinha kam im Sommer 2024 für 49,5 Millionen Euro aus Fulham und spielt in den Plänen von Trainer Vincent Kompany keine Rolle mehr. Der Europa-League-Sieger von 2025 musste bis zuletzt um den Klassenerhalt in der Premier League zittern, konnte aber am letzten Spieltag diesen sichern.

Der neue Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi ist ein großer Fan von Palhinha und würde ihn gerne weiterhin in seinem Kader haben. Der Mittelfeldspieler war in der Saison ein entscheidender Faktor für die Spurs und hat in 33 Liga-Einsätzen zwei Vorlagen und fünf Tore erzielt. Er ist eine ideale Bewerbung für eine feste Verpflichtung bei Tottenham





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