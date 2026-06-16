Joachim Löw analysiert DFB-Sieg gegen Curaçao: Fokus auf spielerische Entwicklung

Nach dem 7:1-Sieg zum WM-Auftakt lobt Ex-Coach Joachim Löw die neue Dynamik und Kreativität der DFB-Elf, mahnt aber gleichzeitig zur Vorsicht.

Der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft zur aktuellen Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten verlief mit einem fulminanten Erfolg. In Houston besiegte die DFB-Elf die Mannschaft aus Curaçao mit einem deutlichen 7:1.

Dieses Ergebnis weckte bei vielen Fußballfans sofort Erinnerungen an das legendäre Halbfinale der WM 2014, als Deutschland Brasilien mit demselben Resultat vom Thron stieß. Das Interesse an diesem ersten Spiel war enorm, was sich in den Einschaltquoten widerspiegelte: Über 23 Millionen Zuschauer verfolgten die Partie am Sonntagabend live in der ARD. Die Dominanz des deutschen Teams war über die gesamte Spielzeit spürbar, und der Sieg markiert einen vielversprechenden Start in das Turnier.

Ein besonderer Gast beobachtete das Geschehen aus der Expertenperspektive: Der ehemalige Weltmeister-Trainer Joachim Löw. Der 66-Jährige war zu Gast in der innovativen TikTok-Live-Show der Brüder Toni und Felix Kroos unter dem Titel 'Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe'. In diesem Rahmen äußerte sich Löw ausführlich und lobend über die aktuelle Entwicklung der Mannschaft. Er betonte, dass er seit der Europameisterschaft 2024 eine signifikante Verbesserung wahrnehme, insbesondere im spielerischen Bereich.

Laut Löw strahlt die Mannschaft nun wieder eine Dominanz aus, die in den vergangenen Jahren oft gefehlt habe. Anstatt lediglich auf die Aktionen des Gegners zu reagieren, agiere das Team nun proaktiver und setze eigene Akzente. Ein Beispiel hierfür sei das Viertelfinalspiel gegen Spanien in Stuttgart während der EM gewesen, in dem die DFB-Elf bewiesen habe, dass sie wieder auf Augenhöhe mit den weltweit besten Teams agiere.

Löw ging in seiner Analyse tief auf die philosophischen Unterschiede in der deutschen Fußballkultur ein. Er kritisierte den reflexartigen Rückfall in die Forderung nach sogenannten 'deutschen Tugenden', sobald es sportlich weniger gut lief. Lange Zeit wurde in der Öffentlichkeit gefordert, dass es wieder mehr um Kampfgeist, Einstellung und physische Härte gehen müsse. Löw stellt jedoch klar, dass diese Faktoren zwar wichtige Grundvoraussetzungen sind, aber allein nicht ausreichen, um auf höchstem Niveau Titel zu gewinnen.

Wenn man die erfolgreichsten Teams der letzten Jahre in der Champions League oder bei Weltmeisterschaften betrachte, so zeige sich, dass diese primär durch ein außergewöhnliches fußballerisches Niveau und taktische Innovation überzeugen. Deutschland habe diesen Anschluss für einige Zeit verloren, scheine ihn nun aber wiederzufinden. Die aktuelle Spielidee werde von Löw als sehr positiv bewertet, da sie Elemente von Dynamik und Kreativität vereine. Die Mannschaft traue sich wieder zu, mutiger in der Offensive aufzutreten und innovativere Abläufe zu kreieren.

Diese spielerische Reife sei der Schlüssel, um gegen die Top-Nationen der Welt bestehen zu können. Die Fähigkeit, spielerische Akzente zu setzen, hebe das Team aus der Masse hervor und mache es wieder zu einem ernsthaften Anwärter auf den Titel. Die physische Intensität bleibe zwar notwendig, müsse aber durch eine intelligente Spielgestaltung ergänzt werden, um wirklich erfolgreich zu sein. Trotz der Euphorie über den Kantersieg mahnte Joachim Löw jedoch zur Besonnenheit.

Er gab zu bedenken, dass man sich nach einem Sieg gegen einen Weltranglisten-82sten wie Curaçao auf keinen Fall in einer Art Luftschloss wähnen dürfe. Curaçao sei vermutlich der schwächste Gegner des gesamten Turniers und verfüge schlichtweg nicht über das Niveau der großen Fußballnationen. Zwar seien die internen Abläufe im Spiel gut gewesen, was einen soliden Beginn darstelle, doch die eigentlichen Prüfungen stünden erst noch bevor.

Die Herausforderung bestehe nun darin, diese Form zu bewahren und die spielerische Dominanz auch gegen strategisch stärker besetzte Mannschaften aufrechtzuerhalten, ohne in eine gefährliche Selbstzufriedenheit zu verfallen





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