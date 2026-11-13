Joachim Löw fordert Qualitätsoffensive für die DFB-Elf im kicker-Interview

Joachim Löw fordert im kicker-Interview grundlegende Änderungen in Spielkultur und Ausbildung, damit die DFB-Elf zurück in die Weltspitze findet.

Joachim Löw (66) hat im Interview mit dem kicker die Lage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft analysiert. Nach Jahren der Misserfolge soll die Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp (59) wieder in die Weltspitze zurückkehren.

Der Weltmeister-Trainer Joachim Löw sieht dafür grundlegenden Änderungsbedarf in der Spielkultur und in der Ausbildung. Die zentrale Frage lautet, wie die DFB-Elf diesen Schritt tatsächlich gehen kann.

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Qualität statt Einstellung: Löws Analyse der DFB-Elf

Joachim Löw sagt, der Nationalmannschaft fehle es auf einigen Positionen nicht an Einstellung oder Taktik, sondern schlicht an Qualität. Besonders beim Kreieren spielerischer Lösungen seien andere Nationen individuell voraus.

Als Paradebeispiel nennt Löw den Welt- und Europameister Spanien. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente (65) zelebriert das offensive Spiel und kassierte laut dem Bericht zudem nur einen Gegentreffer.

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Löw warnt, die Spanier könne man nicht allein mit deutschen Tugenden schlagen, das sei ein Irrglaube. Auch die Argentinier hätten dies im Sommer erlebt, obwohl sie in Sachen Mentalität lange als Maß aller Dinge gegolten hätten.

Aktiveres Spiel und Mut zur Kreativität

Löw fordert, dass das deutsche Spiel künftig aktiver und ansehnlicher werden muss. Nach seiner Vorstellung sollen Kreativität und Mut gezielt gefördert und eingefordert werden.

Sein Leitgedanke lautet, dass die DFB-Elf das Spiel bestimmen soll und der Gegner auf sie reagieren muss, nicht umgekehrt. Damit beschreibt Löw einen grundlegenden Wechsel in der Spielanlage der Nationalmannschaft.

Einheitliche Spielphilosophie in der Nachwuchsausbildung

Bei der Ausbildung der kommenden Stars sieht Joachim Löw im deutschen Fußball Missstände. Er plädiert dafür, dass die Vereine eine einheitliche Spielphilosophie verfolgen.

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Als Problem beschreibt Löw, dass manche Vereine in zehn Jahren 15 Trainer mit völlig unterschiedlichen Ausrichtungen und Philosophien hatten. Er fragt, wo die Durchgängigkeit in der Ausbildung bleibe und ob eine einheitliche Idee wichtiger sei als der Tabellenplatz.

Zudem betont Löw, die Förderung der Individualität sei entscheidend, wenn ein Spieler bei den Profis ankommen wolle. Deutschland könne dort vieles besser machen, und weil man dies vernachlässigt habe, sei die Nationalmannschaft nach Löws Worten weg von der Weltspitze.