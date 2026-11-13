Joachim Löw fordert Qualitätsverbesserung und Einheit im deutschen Fußball

Ex-Bundestrainer Joachim Löw kritisiert im kicker-Interview den aktuellen Zustand. Er fordert Einheitlichkeit und Kreativität für Jürgen Klopps DFB-Elf, um wieder Weltspitze zu erreichen.

Im aktuellen Interview mit der Sportzeitschrift kicker äußert sich der 66-jährige Joachim Löw umfassend zur aktuellen Lage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Seine Analyse ist deutlich: Nach Jahren der Misserfolge steht der DFB vor fundamentalen Herausforderungen, um unter der Führung von Bundestrainer Jürgen Klopp wieder in die Weltspitze zurückzukehren. Löw identifiziert dabei nicht mangelnde Einstellung oder taktische Unwissenheit als Hauptproblem, sondern einen Mangel an individueller Qualität, der die deutsche Elf von ihren Konkurrenten abhebt. Diese Einschätzung liefert einen direkten Fahrplan für die notwendigen Reformen im Nachwuchs und in der Spielkultur.

Kritik an Qualität und Kreativität

Joachim Löw stellt in seiner Analyse klar fest, dass es den Nationalkickern an bestimmten Positionen nicht an der nötigen Einstellung oder taktischem Verständnis mangelt. Der entscheidende Defizitpunkt liegt vielmehr in der schlichten individuellen Qualität. Im Speziellen bemängelt Löw, dass den deutschen Spielern im Kreieren spielerischer Lösungen die nötige Brillanz fehlt, um mit den führenden Nationen des internationalen Fußballs mitzuhalten. Diese Lücke schließt sich nicht von selbst, sondern erfordert ein Umdenken in der grundlegenden Spielweise und der Entwicklung der eigenen Talente.

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Als Paradebeispiel für den aktuellen Maßstab dient für den Ex-Bundestrainer das Team von Welt- und Europameister Spanien. Unter der Anleitung von Trainer Luis de la Fuente, der 65 Jahre alt ist, zelebriert die spanische Elf ein offensives Spiel, das durch hohe technische Überlegenheit gekennzeichnet ist. Besonders beeindruckend war dabei die Defensive der Iberer, die bei diesem Turnier lediglich einen Gegentreffer hinnehmen musste. Dieses Niveau an Exzellenz zeigt, dass traditionelle deutsche Tugenden allein nicht mehr ausreichen, um gegen die moderne Spitze des Fußballs bestehen zu können.

Joachim Löw warnt davor, an alten Konzepten festzuhalten. Der Satz Die Spanier kann man nicht mit deutschen Tugenden allein schlagen markiert den Kern seiner Kritik. Er bezeichnet den Glauben daran, dass rein strukturelle oder mentale Überlegenheit reicht, als einen Irrglauben. Dieses Fehlkonzept musste auch Argentinien im Sommer bitter erfahren, obwohl die Mannschaft in Sachen Mentalität lange als Maß aller Dinge galt. Die Erfahrung zeigt, dass Kreativität und technische Überlegenheit härteres Geld wert sind als reine Disziplin.

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Forderung nach einheitlicher Philosophie

Um diese Defizite zu beheben, plädiert Löw vehement für eine einheitliche Spielphilosophie in den deutschen Vereinen. Er kritisiert die Instabilität, die er in der Ausbildung der kommenden Stars ausmacht. Oft wechseln Vereine innerhalb von zehn Jahren bis zu 15 Trainer mit völlig unterschiedlichen Ausrichtungen und Philosophien. Diese ständige Zirkulation verhindert jegliche Durchgängigkeit in der Ausbildung. Für Joachim Löw stellt sich die drängende Frage, wo hier die Kontinuität bleiben kann, wenn sich die Weichenstellungen so häufig ändern.

Ein zentrales Element seiner Forderungen ist die Priorisierung der Ausbildung über kurzfristige sportliche Erfolge. Löw stellt die Frage in den Raum, ob eine einheitliche Spielphilosophie und die dahinterstehende Idee nicht wichtiger sein müssen als der reine Tabellenplatz. Diese Vision erfordert einen langfristigen Ansatz, der die Jugendakademien und die ersten Mannschaften der Vereine stärker verzahnt. Nur so kann sich eine Generation von Spielern entwickeln, die nicht nur taktisch gehorsam, sondern auch spielerisch eigenständig sind.

Ausblick für die DFB-Elf unter Klopp

Künftig soll sich das deutsche Spiel deutlich aktiver und ansehnlicher gestalten. Joachim Löw fordert die Förderung von Kreativität und Mut als essenzielle Bestandteile der neuen Spielkultur. Die Nationalmannschaft soll die Initiative ergreifen und das Spiel bestimmen, während der Gegner in die defensive Reaktion gezwungen wird. Diese Änderung der Mentalität ist der erste Schritt, um die Isolation von der Weltspitze zu überwinden. Die individuelle Förderung ist dabei entscheidend für jeden Spieler, der oben bei den Profis ankommen will.

Die Förderung der Individualität ist nicht nur ein wünschenswerter Zusatz, sondern ein entscheidender Faktor für den Erfolg im internationalen Vergleich. Joachim Löw betont, dass Deutschland hier viele Ansatzpunkte hat und vieles besser machen kann als bisher geschehen. Weil diese Aspekte in der Vergangenheit vernachlässigt wurden, hat sich die Nationalmannschaft von der Weltspitze entfernt. Es liegt nun an den Verantwortlichen im DFB und an Jürgen Klopp, dieselessons in die Praxis umzusetzen und die Basis für einen nachhaltigen Erfolg zu legen.