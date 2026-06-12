Joachim Löw gibt Titeltipps vor WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft

Ex-Bundestrainer Joachim Löw spricht über die Erfolgsfaktoren für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM. Er betont die Bedeutung von Persönlichkeiten, Werten und Teamgeist für ein langes Turnier. Zudem äußert er sich zum ersten Gegner Spanien.

Ex-Bundestrainer Joachim Löw gibt vor dem WM-Auftakt des DFB -Teams einen Titel tipp ab - und erklärt, worauf Deutschland achten muss. Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem WM-Auftakt der deutschen Fußball- Nationalmannschaft Titel tipps gegeben.

"Wenn man in so ein Turnier geht, dann reicht das Talent alleine ja nicht aus, sondern es braucht Persönlichkeiten, die eine Mannschaft führen können", sagte Löw in der Sendung "WM-Fieber: Monica Lierhaus und die Bundestrainer" bei "RTL". Zudem brauche es "Werte untereinander", die eine Mannschaft auch "verinnerlichen" müsse, "weil so ein Turnier sehr lang ist und da braucht man Toleranz, Frusttoleranz, auch wenn man mal nicht spielt", so Löw. Zum bisher letzten ihrer vier Titel.

"Jeder muss auch die Aufgabe des anderen kennen. Und all diese Dinge führen dann dazu, dass man im Laufe eines Turniers eine verschworene Einheit wird", sagte Löw. Und weiter: "Dann ist eben wichtig, dass man in diesen schwierigen Momenten auch füreinander da ist und bei jedem das innere Feuer da ist. Und die Überzeugung, zu sagen, okay, wir können die Hürde überspringen und wir können vielleicht auch Einmaliges oder Magisches, Großes erreichen.

" sei vor dem ersten Turnierspiel am Sonntag (19.00 Uhr) gegen Curacao "auf einem guten Weg". Er habe "ein gutes Gefühl". : "Weil die Spanier einfach eine hohe Schule der Technik, der Taktik haben und die verstehen das Spiel super. Und die können gegen jede Mannschaft dominieren und Akzente setzen. Sie sind sozusagen der Chef im Ring.





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