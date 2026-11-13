Joachim Löw kritisiert Bundesliga: Deutsche Tugenden reichen nicht für Weltspitze

Joachim Löw fordert mehr Kreativität in der Bundesliga und kritisiert reaktiven Fußball. Der Weltmeistertrainer betont die Notwendigkeit individueller Klasse und engerer Zusammenarbeit.

Joachim Löw, der als Weltmeister-Trainer von 2014 in die Fußballgeschichte eingegangen ist, hat in einem aktuellen Interview mit der Sportzeitung kicker deutlich Kritik an der aktuellen Spielkultur in der deutschen Top-Liga geübt. Der 66-jährige Ex-Nationaltrainer stellt die oft zitierten klassischen Tugenden in Frage, die oft als Alleinstellungsmerkmal deutschen Fußballs gepriesen werden. Er kommt zu dem deutlichen Schluss, dass Disziplin und Härte allein nicht mehr ausreichen, um die Lücke zu den internationalen Top-Nationen zu schließen.

Kritik an reaktivem Fußballstil in der Liga

Joachim Löw übte scharfe Kritik an der taktischen Ausrichtung vieler Vereine in der Bundesliga. Er stelle fest, dass sehr viele Mannschaften heutzutage reaktiven Fußball spielen, was ihm persönlich gar nicht gefalle. Sein Credo lautet, dass die eigenen Teams das Spiel bestimmen sollten, während der Gegner darauf reagiert. Aktuell sehe er es jedoch oft genau umgekehrt, was die Entwicklung der eigenen Spieler hemmt. Für Löw muss der Gedanke an Lösungen mit dem Ball die Spielidee bestimmen. Er fordert daher ausdrücklich die Förderung und den Einsatz von Kreativität und Mut auf dem Platz.

Also read Löw: Deutsche Tugenden allein genügen nicht

Individuelle Klasse statt reinem Arbeitsbiss

Um die Kluft zu den weltbesten Teams zu verringern, benötigt Deutschland nach Ansicht von Joachim Löw mehr individuelle Klasse. Diese qualitative Steigerung sei der wichtigere Faktor, wenn es nicht nur um die genannten deutschen Tugenden geht. Der Fußball auf der höchsten Ebene fange damit an, dass man den Ballbesitz kontrolliere. Er erkläre, dass man dem Gegner alle Kraft nehme, indem man ihn laufen lasse, bis sich die Möglichkeit ergibt, zuzuschlagen. Diese ballbesitzorientierte Strategie sei die eigentliche Lösung, um Spiele zu dominieren und den Gegner in defensive Haltungen zu zwingen.

Vergleich mit der Philosophie von Spanien

Ein direkter Vergleich mit Spanien zeigt Löw die Lücken im deutschen System auf. Er nennt die spanischen Welt- und Europameister als positives Beispiel. Man könne die Spanier nicht mit deutschen Tugenden allein schlagen, das sei ein Irrglaube. Der einzige Weg, um Spanien im Moment zu schlagen, bestehe darin, besser im Ballbesitz zu sein als die Ibier. Dadurch würden diese hinterherlaufen müssen. Diese ballbesitzorientierte Dominanz sei der Schlüssel für die Weltspitze, und daran müsse sich die deutsche Arbeit messen lassen. Die Spanier hätten allen anderen Nationen in dieser Systematik weit voraus.

Advertisement

Anforderungen an DFB und Bundesliga für die Zukunft

Joachim Löw fordert eine engere Zusammenarbeit zwischen den Vereinen, dem Deutschen Fußball-Bund und der Bundesliga. Eine einheitliche Spielidee sei dafür essenziell. Die Spanier zeigten, wie wichtig eine klare Vorstellung davon ist, welche Spielertypen man oben sehen will und welche Art von Fußball gespielt wird. Diese Philosophie sei konsequent von der Jugend bis zur ersten Elf durchgezogen worden. Die Spanier weichen auch in schlechteren Jahren nicht von ihrer Philosophie ab, was Stabilität und Erfolg garantiere.

Notwendigkeit individueller Förderung der Jugend

Das Problem in Deutschland liege laut Löw daran, dass 18-jährige Spieler oft einfach so in einer Bundesligamannschaft mitlaufen würden. Dieses Alter sei eine sehr sensible Phase in der Entwicklung. Hier müsse das individuelle Training in der täglichen Arbeit viel stärker in den Vordergrund gestellt werden. Zwei- oder dreimal die Woche ein spezifisches Training auf die jeweilige Position sei wünschenswert. Der Fokus müsse darauf liegen, was ein talentierter Spieler benötigt, um in die internationale oder sogar Weltklasse zu gelangen.