Joachim Löw kritisiert deutsche Auswahl trotz des Kantersiegs gegen Curaçao

Der Ex-Bundestrainer Joachim Löw äußert sich kritisch über die deutsche Auswahl, trotz des Kantersiegs gegen Curaçao. Er sieht das Potenzial der Mannschaft, aber fehlt noch die Stabilität, um Titel zu gewinnen.

Mit dem 7:1 gegen Curaçao hat die DFB-Elf ein Ausrufezeichen zum Start der WM 2026 gesetzt. Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) erhielt für den Auftritt seiner Mannschaft viel Lob.

Einer sieht die deutsche Auswahl trotz des Kantersiegs allerdings noch nicht auf Titelkurs: Ex-Bundestrainer Joachim Löw. In der TikTok-Show “Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe” äußerte sich der Weltmeistertrainer von 2014 auch kritisch. Zwar bescheinigte er der Mannschaft großes Potenzial, für den ganz großen Wurf fehle jedoch noch etwas Entscheidendes. Die Mannschaft hat viel Qualität, aber noch nicht die Stabilität, die es braucht, um Titel zu gewinnen, sagte Löw.

Besonders bei den Persönlichkeiten innerhalb des Teams sieht der 66-Jährige noch Nachholbedarf. Persönlichkeiten, wie wir sie 2014 hatten. Das muss sich in dieser Mannschaft jetzt erst einmal zeigen. Joshua Kimmich allein wird nicht reichen, oder Manuel Neuer.

Wir brauchen schon noch ein paar mehr. Dann sind wir vielleicht stark genug. mehr Konstanz über die gesamte Spielzeit. Zwar erkenne man klare Fortschritte, dennoch lasse Deutschland seine Gegner immer wieder zurück ins Spiel kommen. Sie lässt häufig den Gegner ein bisschen zurückkommen.

Wenn wir es hinbekommen, stabil zu sein, solche Widerstände zu überwinden und mehr Orientierung, mehr Klarheit über 90 Minuten zu zeigen, dann gehören wir zum Favoritenkreis. Grundsätzlich sieht Löw die Entwicklung unter Nagelsmann jedoch positiv. Die Mannschaft sei mutiger geworden, agiere offensiv variabler und habe seit der Heim-EM 2024 einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Die Mannschaft hat seit der EM 2024 eine gute Entwicklung gemacht.

Wir waren ein paar Jahre nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass wir wieder eine gute Idee haben, Dynamik, eine gewisse Kreativität. Und vor allem können wir spielerische Akzente setzen. Den deutlichen Sieg gegen Curaçao wertet Löw als wichtigen Schub für das Selbstvertrauen.

Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht: Man darf sich jetzt aber nicht im siebten Himmel wähnen. Das war sicher der leichteste Gegner bei dieser WM.





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