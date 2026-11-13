Joachim Sauer: Offenbar über DDR-Zeit, Stasi-Überwachung und Kritik am Irakkrieg

Chemiker Joachim Sauer berichtet erstmals ausführlich über seine Erfahrungen in der DDR, die Versuche der Stasi und seine private Sicht auf die politische Karriere von Angela Merkel.

Joachim Sauer, der seit Jahrzehnten als zurückhaltender Chemiker in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, bricht jetzt mit seiner Schweigepflicht. Der 77-jährige Ehemann der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ( FAS) ungewöhnlich detaillierte Einblicke in sein Leben in der Deutschen Demokratischen Republik. Dabei räumt er nicht nur mit Mythen über die ostdeutsche Gesellschaft auf, sondern beleuchtet auch die belastende Beziehung zur Staatssicherheit und kritisiert indirekt die politische Ausrichtung seiner Frau in jüngeren Jahren.

Jahrzehntelange Zurückhaltung vor Interview-Durchbruch

Joachim Sauer hat sich jahrzehntelang konsequent aus dem medialen Rampenlicht herausgehalten, um sich vollständig auf seine wissenschaftliche Laufbahn als Chemiker zu konzentrieren. Mit seinem neuen Interview-Beitrag in der FAS demonstriert er nun eine seltene Offenheit, die weit über die üblichen Rollenbeschreibungen als Gatte der Ex-Kanzlerin hinausgeht. Der 77-Jährige nutzt die Plattform, um seine eigene Biografie aus der DDR-Zeit direkt zu erzählen, ohne die üblichen diplomatischen Filter, die sein Privatleben lange charakterisierten. Diese Entscheidung markiert einen deutlichen Wendepunkt in der Wahrnehmung der Familie Sauer-Merkel in der deutschen Öffentlichkeit.

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Der Alltag zwischen SED-Kader und Widerstand

Joachim Sauer entkräftet in seinem Bericht das vereinfachende Narrativ, dass die Gesellschaft in der DDR lediglich aus überzeugten Anhängerinnen der SED und mutigen Widerstandskämpfern bestanden habe. Der Chemiker zählt sich selbst zu der großen Gruppe der Normalbürger, die kein Interesse am politischen System hatten, jedoch auch keinen offenen Kampf gegen die Diktatur anstrebten. Trotz der insgesamt repressiven Verhältnisse betont Joachim Sauer, dass es möglich war, ein richtiges und sinnstiftendes Leben in einem politischen System zu führen, das als falsch empfunden wurde. Er beschreibt diesen Zustand als ein Dasein, das von normalen Freuden und Leiden sowie von persönlichen Höhen und Tiefen geprägt war, parallel zur staatlichen Kontrolle.

Stasi-Manipulation und berufliche Ausgrenzung

Die wissenschaftliche und private Entwicklung von Joachim Sauer wurde in der DDR systematisch behindert, da weniger leistungsfähige Kader aufgrund ihrer Parteitreue befördert wurden. Für Joachim Sauer bedeutete diese Entwicklung, dass unqualifizierte Vorgesetzte über seine Karriere entscheiden konnten, was er als schwerwiegende Demütigung empfand. Darüber hinaus wurden ihm wissenschaftliche Austausche in den freien Westen verweigert, wobei sogar Einladungsschreiben nicht an ihn ausgeliefert wurden. Im Jahr 1973 versuchte die Stasi, Joachim Sauer systematisch als Informatör anzuwerben, was er kategorisch ablehnte. Als Konsequenz wurde er selbst überwacht und mit umfassenden Reise sperren belegt, die selbst traditionell verbündete Staaten wie Polen und die Tschechoslowakei einschlossen.

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Respektverlust während der Kanzlerschaft

Die hohe mediale Aufmerksamkeit, die durch die politische Karriere von Angela Merkel entstanden ist, hat bei Joachim Sauer negative Spuren hinterlassen, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit seiner Privatsphäre. Er erinnert sich an einen Vorfall in einem Restaurant, bei dem ein Journalist eines öffentlich-rechtlichen Senders das Gespräch der Ehegatte abrupt unterbrach. Der Journalist stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch und ignorierte Joachim Sauer vollständig. Für ihn war dieser Moment nicht wegen der persönlichen Ignoranz schockierend, sondern aufgrund des respektlosen Umgangs mit seiner Frau, Angela Merkel, was bei ihm Fragen nach der allgemeinen Erziehung und der Haltung gegenüber Frauen in der Ost-Region aufwarf.

Kritik am Irakkrieg und bevorstehende Publikation

Auch in politischen Fragen zeigt sich Joachim Sauer nicht bedingungslos hinter den Entscheidungen von Angela Merkel, sondern bewertet diese aus heutiger Sicht kritisch. Im Jahr 2003 sprach sich die deutsche Regierung unter Angela Merkel für die Unterstützung des Irakkrieges aus, eine Position, die Joachim Sauer heute als fundamental falsch einstuft. Er betont, dass er und seine Frau dieser Ansicht heute teilen, obwohl die damalige Entscheidung im Bündnis mit den USA getroffen wurde. Die umfassenden autobiografischen Erinnerungen, die diese und weitere Aspekte seines Lebens behandeln, erscheinen in Buchform unter dem Titel Mein richtiges Leben am kommenden Mittwoch.