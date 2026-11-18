Joachim Sauer, Ehemann von Angela Merkel, gibt mit 77 Jahren seine Memoiren heraus. Das Buch beleuchtet sein Leben in der DDR und seine Rolle als Partner der Kanzlerin ohne Klatsch.

Der Quantenchemiker Joachim Sauer hat mit siebzig Jahren seine lang erwartete Autobiografie mit dem Titel Mein richtiges Leben veroffentlicht. Das 352 Seiten starke Werk erscheint zwei Jahre nach den Erinnerungen seiner Frau, der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, und nimmt damit eine interessante Position im literarischen Geflecht um die deutsche Spitzenpolitik ein. Sauer, der in der Amtszeit Merkels bewusst auf eine grobe Offentlichkeit verzichtete, bricht nun seine lange Schweigephase und prasentiert den Lesern einen differenzierten Einblick in sein bisheriges Leben.

Hintergrunde und Entstehung des Buches

Die Entstehung des Buches geht auf wiederkehrende Anfragen von Westdeutschen und Auslandsgasten zuruck, die Sauer nach seinen Erfahrungen im Leben in der DDR fragten. In seinem Vorwort erklart der 77-Jahrige, dass einige dieser Gesprachspartner den Rat gaben, seine Eindrucke schriftlich festzuhalten. Er sieht sein Werk nicht als klassisches Geschichts- oder Politikbuch, sondern als Sammlung von Geschichten, die zu einem ganzheitlicheren Bild der DDR-Realitat beitragen sollen. Dem Buch widmet er sich den Menschen, die ihmhalfen, die Zeit der Diktatur zu uberstehen und ein authentisches Leben zu fuhren.

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Rolle als Partner der Bundeskanzlerin

Ein zentraler Aspekt des Buches ist die Schilderung seiner 16-jahrigen Zeit als Lebenspartner der ersten Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland. Sauer betont, dass von Beginn der politischen Karriere Merkels im Jahr 2005 an klar war, dass der Beruf fur beide an erster Stelle steht. Er rechtfertigt seine zunachst zuruckhaltende Offentlichkeitsrolle mit dem Ziel, die Unabhangigkeit von Frauen in politischen Partnerschaften zu starken, und erkennt an, dass es Frauen in dieser Situation schwerer gefallen ware, dieselbe Balance zu wahren. Er lebte die Partnerschaft zweier Berufsleute, auch wenn die Gesellschaft eine simple Rollenumkehr erwartet hatte, bei der der Mann karitative Aufgaben ubernimmt.

Konfrontation mit Medien und Offentlichkeit

Sauer beschreibt die wachsende Unzufriedenheit mit der Medienberichterstattung, insbesondere als seine konsequente Verweigerung von Interviews im Vorfeld der Kanzlerkandidatur fur Unruhe sorgte. Der Journalist Peter Hahne hatte damals vermerkt, dass es eine Einmaligkeit war, den Ehepartner nicht zum ersten Arbeitstag mitzubringen. Sauer verurteilt die fehlende Respektlosigkeit der Paparazzi-Fotografen, die ihren privaten Auszeiten auf der Insel Ischia ein Ende setzten. Er kritisiert scharf, dass dabei oft das verfassungsgutgeschutzte Recht auf Menschenwurdige ignoriert wurde, und fuhrt an, dass die Offentliche Bekanntheit Merkels auch zu einer erhohten Aufmerksamkeit fur sein Privatleben fuihrte.

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Perspektiven auf die politische Ebene

Auch politische Begegnungen finden Eingang in die Memoiren, wobei Sauer primar seine Beobachterrolle betont. Er erwahnt die Ehrung Merkels im Jahr 2011 durch den damaligen US-Prasidenten Barack Obama und seine Bemuhungen, in Deutschland ein Partnerprogramm fur First Ladies und Gentlemen an zu legen. Bezuglich anderer Politiker wie Wolfgang Schäuble nennt er diesen den besten Mann Merkels, obwohl sie manchmal unterschiedlicher Meinung waren. Eine Anekdote um Helmut Kohl illustriert die komplexe Dynamik im Ministerium, als Merkel ihm heimlich einen Zettel ubermitteln musste, um den Dialog in einer Alm-Gaststatte zu initiieren.

Ruckblicke auf Kindheit und wissenschaftliche Laufbahn

Neben dem politischen Umfeld steht das fruhere Leben im Zentrum der Erzählungen. Sauer berichtet vom Aufwachsen in der DDR-Gesellschaft, einschlieBlich der Annaherungsversuche der Staatssicherheit, und schildert die Etappen seiner Forscherkarriere vor und nach der Wende. Der Weg zum Leben mit Angela Merkel beginne in Berlin-Adlershof am Zentralinstitut fur physikalische Chemie, wo er sie als einzige Frau mit einer markanten kommunikativen Art und dem Rauchen in Konferenzpausen wahrnahm. Die Geschichte entwickelte sich von einer kollegialen Freundschaft hin zur Partnerschaft und gemeinsamen Wohnung.

Privates Leben und gemeinsamer Alltag

Die Memoiren bieten detaillierte Einblicke in den gemeinsamen privaten Alltag, der von gemeinsamen Hobbys und Projekten gepragt war. Sauer beschreibt ausfuhrlich die Sanierung eines verfallenen Hauses in der Uckermark, das Merkel gekauft hatte, sowie deren gemeinsame Besuche der Wagner-Festspiele in Bayreuth. Diese privaten Momente stehen im Kontrast zu den oft als belastend empfundenen Offentlichen Auftritten und unterstreichen den Wunsch nach Normalität in einer einzigartigen Ehe. Das Buch endet mit einem Fokus auf den Mauerfall am 9. November 1989 als historischen Wendepunkt, der das Leben der Familie und der gesamten Nation grundlegend veränderte.