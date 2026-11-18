Joachim Sauer, Ehemann von Angela Merkel, gibt mit einem neuen Buch Einblicke in ihr Leben in der DDR, seine Rolle als Wissenschaftler und 16 Jahre an der Seite der Bundeskanzlerin.

Joachim Sauer, der Ehemann der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und renommieter Quantenchemiker, hat ein autobiografisches Werk veröffentlicht, das detailliert in sein privates und berufliches Leben blickt. Das Buch widmet sich den Menschen, die ihm halfen, die Zeit in der DDR zu überstehen, und zeichnet ein differenziertes Bild seiner 40-jährigen Karriere als Wissenschaftler, die sowohl in der SBZ als auch in der Bundesrepublik verlief. Sauer nutzt diese Gelegenheit, um die öffentliche Begleiterrolle zu reflektieren, die er während der 16-jährigen Amtszeit seiner Frau einnahm, und erklärt seine konsequente Entscheidung, Interviews zu verweigern.

Differenzierte Sicht auf das Leben in der DDR

In seinem Vorwort führt Sauer aus, dass er immer wieder nach seinem Leben in der DDR gefragt wurde, oft von Westdeutschen und auch im Ausland. Viele Ratsuchende hätten ihn ermutigt, seine Erinnerungen aufzuschreiben, weshalb er mit diesem Werk kein klassisches Geschichtsbuch, sondern eine Sammlung von Geschichten vorlegt. Er beschreibt die Jahre in der Deutschen Demokratischen Republik nicht als Leidenszeit, sondern als ein richtiges Leben, in dem er sich intensiv seiner wissenschaftlichen Arbeit widmen konnte. Trotz der staatlichen Kontrolle und Annäherungsversuche der Staatssicherheit habe er mit seiner Familie ein normales, erfülltes Leben geführt, das er stolz zurückblickend betrachtet.

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Offizielle Rolle als Ehemann der Kanzlerin

Als Angela Merkel im Jahr 2005 erstmals für das Amt der Bundeskanzlerin kandidierte, war von Anfang an klar, dass Joachim Sauer seine bisherige Zurückhaltung als Wissenschaftler zugunsten einer öffentlichen, aber distanzierten Rolle aufgeben würde. Er betrachtet diese Entscheidung auch im Rückblick als richtig, da er damit dazu beitrug, den Weg für spätere Partnerinnen von Politikerinnen zu ebnen. Sauer hebt hervor, dass seine Konsequenz vor 20 Jahren dazu beigetragen hat, Frauen die Unterstützung ihrer Unabhängigkeit an der Seite politischer Karrieren zu erleichtern. Er ist sich bewusst, dass seine Situation als Mann in dieser Konstellation einfacher war als die vieler Frauen, die ebenfalls an die Spitze des Staates gerieten.

Kritik an Medien und Paparazzi

Ein zentraler Aspekt des Buches ist die scharfe Kritik Sauer an der medialen Behandlung seiner Familie. Er beschreibt die öffentliche Bekanntheit seiner Frau als einen Nachteil, der auch ihn traf, und verurteilt die Respektlosigkeit gegenüber dem Privatleben der Familie Merkel. Besonders die Fotos von Paparazzi, die ihre Auszeit in der Uckermark störten, empfindet er als gravierenden Verstoß gegen die Menschenwürde. Der Quantenchemiker erinnert sich daran, wie er schon vor der Wahl durch die konsequente Verweigerung von Interviews aufgefallen war, und zitiert damalige Reaktionen, die seine Haltung als unüblich empfanden. Dennoch blieb er seiner Berufung als Forscher treu und betrachtete die Karriere seiner Frau nicht als die eigene.

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Private Begegnungen und politische Anekdoten

Neben der privaten Chronik liefert das Buch auch Einblicke in politische Begegnungen, etwa die Entwicklung des Partnerprogramms für First Ladies auf Gipfeltreffen. Sauer beschreibt eine humorvolle Anekdote über Helmut Kohl, bei der Merkel ihre Ministerkollegen über einen Kellner ein Billet zukommen ließ, da sie sich nicht einfach an den Tisch des ehemaligen Kanzlers setzen konnte. Die Runde in der Alm-Gaststätte war unterhaltsam, bis Kohl abrupt die Flucht ergriff. Auch Wolfgang Schäuble wird positiv erwähnt, den Sauer stets als den besten Mann der Kanzlerin bezeichnete, auch wenn es bei politischen Fragen manchmal zu unterschiedlichen Ansichten kam.

Wissenschaftliche Laufbahn und persönliches Glück

Der Kern der Erzählung liegt jedoch in der Darstellung des Aufwachsens in der DDR-Gesellschaft und der Etappen der Forscherkarriere vor und nach der Wende. Sauer berichtet, wie ihm die fünf Jahre jüngere Angela Merkel am Zentralinstitut für physikalische Chemie in Berlin-Adlershof auffiel, woraus eine kollegiale Freundschaft und schließlich eine Lebenspartnerschaft wurde. Den glücklichsten Tag seines Lebens erlebte er am Fernseher während eines Forschungsaufenthalts in Karlsruhe, als er den Wahlerfolg seiner Frau sah. Er betont, dass sie ihre beruflichen Ambitionen nie aufgaben und die SED-Diktatur mit Anstand überstanden haben, was ihnen ein Gefühl der existenziellen Stärke verlieh, das vielen in der aktuellen Ost-West-Diskussion fehle.