Joachim Sauer gibt in seinen Memoiren Einblicke in das Privatleben mit Angela Merkel, sein wissenschaftliches Schaffen und die Gründe für sein Schweigen im öffentlichen Raum.

Joachim Sauer hat nach 16 Jahren des öffentlichen Schweigens sein Buch "Mein richtiges Leben" im S. Fischer Verlag veröffentlicht und dabei die Geschichte seiner Ehe mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel enthüllt. Der 77-jährige Quantenchemiker präsentierte die Memoiren am Abend feierlich in der Akademie der Wissenschaften und lüftete dabei lange gehegte Geheimnisse über sein Leben an der Seite der Kanzlerin, die ihn zur "großen Unbekannten" dieser politischen Ära gemacht hatte.

Gründe für die Abwesenheit bei Vereidigungen

Joachim Sauer erklärt in seinen Memoiren, warum er bei der Amtseinführung und Vereidigung seiner Frau im Jahr 2005 sowie in den folgenden Jahren nicht im Bundestag anwesend war. Er zitiert dabei eine Antwort, die der Autor Peter Hahne damals in der BILD AM SONNTAG auf die Frage gegeben hatte, wie er die Abwesenheit von Angela Merkels Ehemann bewertete. Die Antwort lautete: "Ich kann mich nach 30 Berufsjahren nicht erinnern, dass irgendjemand seinen Ehepartner zum ersten Arbeitstag mitgebracht hat." Diese Passage findet sich auch im Buch, was zeigt, dass Sauer die Berichterstattung über seine Person stets aufmerksam verfolgte.

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Angela Merkel war nach eigenen Angaben von der Entscheidung ihres Mannes überrascht, doch sie erkannte später, dass seine konsequente Abwesenheit von ihren Amtsgeschäften der richtige Weg war. Für Joachim Sauer stand stets die Forschung im Mittelpunkt, und er wollte sowie musste sein eigenes Ding machen. Mit dieser Ausrichtung auf seine wissenschaftliche Arbeit hatte er großen Erfolg, da er mit seinen Arbeiten kurz vor dem Nobelpreis gestanden haben soll.

Historische Momente und wissenschaftliche Prioritäten

Der Weg von Joachim Sauer nach Berlin war geprägt von Zufällen und wissenschaftlichen Notwendigkeiten. Am 9. November 1989, dem Tag des Mauerfalls, befand er sich in Karlsruhe, im tiefsten Westdeutschland. Seine Frau Angela Merkel nutzte den Tag zunächst für einen Saunabesuch und ging später über die Brücke an der Bornholmer Straße in den Westen. Sauer war zu diesem Zeitpunkt zu Wissenschaftszwecken mit einer Extra-Genehmigung der DDR-Oberen im Westen, was er im Buch als den "glücklichsten Tag" in seinem Leben beschreibt.

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Trotz des historischen Moments kam für Joachim Sauer die Idee, nach Ostberlin zurückzureisen, nicht auf. Die Frage hätte sich für ihn nicht gestellt, da er nach San Diego weiterreisen musste, wie er bei der Buchvorstellung erklärte. Diese Entscheidung verdeutlicht, wie sehr er seine wissenschaftliche Karriere priorisierte, auch wenn private und historische Momente ihn beeinflussten.

Lieblingsecke Borchardt und kulturelle Interessen

Das Buch widmet sich auch dem Privatleben von Joachim Sauer und Angela Merkel, insbesondere ihren gemeinsamen Erlebnissen in Berlin. Sauer, ein Konditorsohn und Wagner-Enthusiast, schätzt das schöne Leben und hebt das Berliner Restaurant "Borchardt" hervor. Dort saßen er und seine Frau immer, wenn sie sich mit Freunden treffen, feiern oder Gäste nach Berlin kamen. Er schwärmt vom Schnitzel mit Spargel, das in der Saison dort serviert wird.

Angela Merkel, die eine gute Köchin ist, wollte lernen, zum Spargel ein Schnitzel wie im Borchardt zu produzieren, was Sauer höchstes Interesse entgegenbrachte. Auch an Silvester trinken beide bis heute immer ein Glas Champagner im Borchardt, gefolgt vom Besuch eines Konzerts der Berliner Philharmoniker, bei dem Angela Merkel in der ersten Reihe saß, öffentlich kein einziges Wort sagte, aber ganz viele Hände schüttelte. Sie wirkte dabei richtig stolz auf ihren Mann.

Öffentliche Wahrnehmung und wissenschaftlicher Erfolg

Joachim Sauer hat sich 16 Jahre lang als Mann an Angela Merkels Seite beharrlich geschwiegen und sogar um ihre Vereidigungen im Bundestag einen Bogen gemacht. Als erfolgreich unter Bestsellerautoren gehender Quantenchemiker war er der große Unbekannte dieser Ära, doch mit der Veröffentlichung seiner Memoiren hat er diese Rolle hinter sich gelassen. Das Buch liefert nicht nur Einblicke in sein privates Leben, sondern auch in die Hintergründe seiner wissenschaftlichen Arbeit und seine Prioritäten während der Kanzlerschaft seiner Frau.