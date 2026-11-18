In seiner neuen Biografie offenbart Joachim Sauer die Details seiner ersten Begegnung mit Angela Merkel im Jahr 1978. Von der wissenschaftlichen Zusammenarbeit bis zur Heirat 1998 erzählt der Ehemann der ehemaligen Bundeskanzlerin seine Sicht auf die Beziehung.

Joachim Sauer gibt in seiner am 18. November erscheinenden Biografie Einblicke in sein privates Leben und den Beginn seiner Beziehung zu Angela Merkel. Das Buch trägt den Titel Mein richtiges Leben und wird im S. Fischer Verlag veröffentlicht. Darin beschreibt der heute 77 Jahre alte Wissenschaftler, wie er sich 1978 in die damalige junge Physikerin verliebte.

Erstes Treffen im Berliner Institut

Die Geschichte der beiden beginnt im Jahr 1978 am Zentralinstitut für Physikalische Chemie in Berlin-Adlershof. Joachim Sauer arbeitete bereits seit einem Jahr an dieser Einrichtung, als Angela Merkel, damals 34 Jahre alt, aus Leipzig an das Institut kam. In seiner Autobiografie erinnert sich Sauer daran, dass ihn die Physikerin sofort auffiel.

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Merkel war zu dieser Zeit die einzige Frau in ihrer Abteilung. Besonders ihre kommunikative Art und ihre Präsenz im Mittelpunkt lebhafter Diskussionen prägten sich dem heutigen Ehemann ein. Sauer beschreibt ein konkretes Bild aus dieser Zeit: In Konferenzpausen war Merkel oft rauchend im Zentrum eines Gesprächskreises zu sehen, umringt von Kollegen vor und nach Meetings.

Obwohl Sauer selbst kein Raucher war, faszinierte ihn Merkels intellektuelle Ausstrahlung. Er entdeckte bald gemeinsame kulturelle Interessen und ihre kritische Einstellung gegenüber der SED-Herrschaft. Auch außerhalb des Instituts trafen sie sich öfter, beispielsweise auf der Rolltreppe im Palast der Republik, wo damals der Schriftsteller Stephan Hermlin verkehrte.

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Wissenschaftliche Zusammenarbeit wird zur Partnerschaft

Mitte der Achtziger verbringen beide mehr Zeit miteinander und organisieren gemeinsam Seminare über Molekülschwingungen. Sie treffen sich einmal wöchentlich, lesen Fachliteratur und halten Vorträge. Als ein Seminar außerhalb Berlins geplant wird, bietet Merkel das Pastoralkolleg ihres Vaters in Templin als geeigneten Ort an.

Die wissenschaftliche Arbeit war anspruchsvoll und Sauer erinnert sich an eine harte Aufgabe, die beide bewältigten. Im März 1986 liegt das Ergebnis dieser Zusammenarbeit vor: eine 100 Seiten starke wissenschaftliche Broschüre. Aus der intensiven beruflichen Beziehung entwickelte sich jedoch eine private Verbindung.

Sauer schreibt in seinem Buch, dass die privaten Kontakte zunahmen und die kollegiale Freundschaft in eine romantische Beziehung mündete. Das Paar lebte fortan zusammen, lange bevor es offiziell heiratete. Diese Phase markiert den Übergang von rein wissenschaftlichem Austausch zu einem gemeinsamen Lebensweg.

Heirat und öffentliche Auftritte

Erst sechs Jahre nach Beginn der gemeinsamen Lebensphase heirateten die beiden im Jahr 1998 in Berlin. Als Angela Merkel 2005 Bundeskanzlerin wurde, begleitete Joachim Sauer sie zu offiziellen Anlässen. Er blieb dabei jedoch meist im Hintergrund und trat zurück, da ihm seine Arbeit als Wissenschaftler priorisiert ging.

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Ein bekanntes Foto zeigt das Ehepaar am 14. April 2006 beim Spaziergang durch das Fischerdorf Sant'Angelo auf der italienischen Insel Ischia. Dort verbrachten sie ihren Osterurlaub. Bei einem Besuch im Weißen Haus am 7. Juni 2011 bei US-Präsident Barack Obama und seiner Frau Michelle musste Sauer trotz gestrichenem Flug rechtzeitig anreisen.

Er erzählte später, dass sein Smokinghemd viel zu groß war und wie ein weites Nachthemd wirkte. Den überschüssigen Stoff versteckte er diskret in der Hose und unter dem Jackett. Diese Anekdote illustriert, wie er auch in prestigeträchtigen Situationen seine natürliche Zurückhaltung bewahrte.

Rituale und aktuelle Traditionen

Im Privaten haben die beiden feste Rituale entwickelt. Sie essen regelmäßig Schnitzel in ihrem Lieblingsrestaurant Borchardt in Berlin. Seit dem Ende der Kanzlerschaft Merkel pflegen sie eine Silvestertradition. Sie besuchen gemeinsam das Konzert der Berliner Philharmoniker.

Anschließend trinken sie im Borchardt ein Glas Champagner, um das neue Jahr zu begrüßen. Wenn sie auf das kommende Jahr blicken, freuen sie sich darauf, im nächsten Jahr gesund und munter wieder anstoßen zu können. Diese einfachen Traditionen spiegeln ihre langjährige Verbundenheit wider, die bis heute anhält.