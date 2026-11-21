Joan Collins, 93, erklärt im The-Times-Interview, dass sexueller Druck und Schönheitszwang für junge Frauen heute schlimmer sind als in der Vergangenheit. Die Schauspielerin kritisiert den Umgang mit dem weiblichen Körper.

Die britische Schauspielerin Joan Collins kritisiert in einem neuen Interview mit der Zeitung The Times scharf die aktuellen Bedingungen für Frauen in der Gesellschaft. Die 93-Jährige, die weltweit durch ihre Rolle als intrigante Alexis Colby in der Kultserie Denver-Clan berühmt wurde, ist der Ansicht, dass junge Frauen heute erheblichen Härten und Druck ausgesetzt sind, die sie in den 1970er-Jahren nicht kannten. Für Collins ist der Fortschritt in puncto Gleichberechtigung und Sicherheit weitgehend illusorisch geblieben.

Kritik an Schönheitsideal und sexuellem Druck

Joan Collins äußert deutliche Sorgen regarding dem psychischen Druck, dem junge Frauen heutzutage unterliegen. Sie bezeichnet es als schwierig, als attraktive Frau ernst genommen zu werden, da viele Männer sie lediglich als Beute oder Objekt betrachten. Collins warnt vor den schädlichen Auswirkungen der modernen Schönheitsideale, bei denen junge Frauen glauben, durch extreme Dünnheit, minskürzere Röcke sowie künstliche Gesichts- und Brustimplantate perfekt zu sein. Dieser Zwang zur Perfektion wird von ihr als einer der Hauptgründe für das Leiden junger Menschen identifiziert.

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Dunkle Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen

Hinter dem Glanz des Hollywood-Lebens verbargen sich für Joan Collins lange Jahre harte Kämpfe gegen sexuellen Missbrauch und grenzüberschreitendes Verhalten von Männern. Bereits als junges Mädchen erlebte sie, wie Männer ihre persönlichen Grenzen missachteten. Bei einem Arztbesuch, um Hilfe bei Menstruationsbeschwerden zu finden, wurde sie stattdessen von dem Mediziner an der Brust berührt. Solche Vorfälle prägen bis heute ihr Bild von der Sicherheit von Frauen im öffentlichen und medizinischen Raum.

Eine weitere schwere Erfahrung machte die Schauspielerin mit 17 Jahren, als sie von ihrem damaligen Date und späteren Ehemann Maxwell Reed unter Drogen gesetzt und vergewaltigt wurde. Die Heirat im Jahr 1952 erfolgte laut Collins nicht aus Liebe, sondern aufgrund eines damals gesellschaftlich verankerten Glaubens, dass Frauen nach dem Verlust der Jungfräulichkeit verheiratet sein müssen. Diese Entscheidung führte in die erste von insgesamt fünf Ehen.

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Niedrige Verhältnisse im ersten Eheleben

Die Ehe mit Maxwell Reed erwies sich als extrem toxisch und erniedrigend. Nach Angaben von Joan Collins versuchte er, sie für die damalige Summe von 10.000 Pfund an einen anderen Mann zu verkaufen, um mit ihr Sex zu haben. Diese tiefe Demütigung trug maßgeblich zur Scheidung bei, die im Jahr 1956 vollzogen wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Joan Collins gerade einmal 23 Jahre alt. Trotz dieser traumatischen frühen Erfahrungen ließ sie sich von ihrer Lebensfreude nicht abbringen und baute eine erfolgreiche Karriere auf.

Gelassenheit im Alter und aktuelle Lebenssituation

Heute, im Alter von 93 Jahren, blickt Joan Collins mit großer Gelassenheit auf ihr Leben zurück. Sie genießt ihre heutige Lebensphase und den morgendlichen Aufwachen ohne die früheren Verpflichtungen wie die Kindererziehung oder Fahrten zur Schule. Aktuell ist sie seit dem Jahr 2002 mit ihrem fünften Ehemann Percy Gibson verheiratet, der 61 Jahre alt ist. Die Schauspielerin lobt in diesem Kontext die Vorteile ihrer aktuellen Beziehung, die auf gemeinsamen Interessen und einem ähnlichen Humor basiert.

Im Interview mit The Times betonte sie, dass sie die Herausforderungen des heutigen Lebens durchaus schätzt, obwohl sie für jüngere Generationen deutlich härtere Umstände ausmacht. Mit 60 Jahren arbeitete sie bereits an einem Buch über Schönheit und Pflege, ein Thema, das sie bis heute fasziniert. Ihre Botschaft an die Gesellschaft bleibt kritisch, aber auch ermutigend: Sie lebe ihren Alltag mit Freude und dankt dafür, jeden neuen Tag bewältigen zu können.