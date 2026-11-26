Das Topmodel Joan Smalls spricht im Podcast über den Bruch ihrer Freundschaft mit Candice Swanepoel aufgrund einer Romantik mit Tom Brady und deren Folgen.

Die langjährige Freundschaft zwischen den Supermodels Joan Smalls und Candice Swanepoel ist im April geplatzt, nachdem die brasilianische Modellwelt die Beziehung der ehemaligen Victoria's-Secret-Engel mit der American-Football-Legende Tom Brady offengelegt hatte. Im Podcast " The Cutting Room Floor" schildert das puerto-ricanische Model nun detailliert, wie sie sich von ihrer engsten Vertrauten verraten fühlte.

Der Auslöser der Trennung: Tom Brady und SMS

Joan Smalls gab an, dass der Grund für das Ende ihrer über siebzehn Jahre dauernden Freundschaft in der Romantik mit dem NFL-Star lag. Sie bestritt nicht, selbst acht Monate lang Dates mit dem 49-Jährigen geführt zu haben, kritisierte jedoch heftig das Verhalten ihrer ehemaligen besten Freundin. Dem Vorwurf zufolge half Swanepoel sogar dabei, Nachrichten an Brady während der Datingphase zu formulieren, was Smalls als fundamentalen Vertrauensbruch wertete.

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Die Kluft wurde öffentlich, als Smalls alle Fotos ihrer ehemaligen Freundin von ihrem Instagram-Account löschte und sie seit mehreren Monaten nicht mehr folgte. Diese drastischen Maßnahmen an den sozialen Medien weckten bei den Fans sofort Aufmerksamkeit. Die Models hatten sich zuvor zwar nicht gemeinsam fotografieren lassen, doch das bewusste Ausblenden der digitalen Spuren markierte den endgültigen Schnitt in der einstigen Zweisamkeit.

Lügen, Loyalität und verlorene Unschuld

Die Enttäuschung von Smalls speiste sich aus der Tiefe des vorgetäuschten Vertrauens. Sie offenbarte, dass sie und Swanepoel sogar plante, gemeinsam ein Ferienhaus zu kaufen, was ihr als Beleg für das immense Vertrauen in die Freundschaft galt. Dieses Vertrauen wurde nun als Schwäche ausgelegt, die ausgenutzt wurde, um intime Details aus Smalls Liebesleben preiszugeben.

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Smalls betonte, dass Swanepoel ihre Beziehungen, unverbindlichen Romanzen und die Personen, die sie datete, miterlebt hatte. Zum ersten Mal in ihrer gemeinsamen Geschichte hätten sie jedoch denselben Mann in ihrem Leben gehabt. Die Scham darüber, dass Swanepoel Zeugin ihrer früheren intimen Momente war und nun selbst mit demselben Mann zusammen war, belastete Smalls enorm.

Die Konfrontation und die Rechtfertigung

Drei Monate nach dem Ende der Affäre mit Brady bat Swanepoel plötzlich um ein Gespräch. Smalls ahnte sofort, worum es gehen würde, da sie den Punkt erreicht sahen, an dem ein ernstes Gespräch über einen Mann unvermeidbar war. Als Swanepoel ihr gestand, sich mit dem Football-Star zu treffen, reagierte Smalls mit Fassungslosigkeit und tiefer Verletzung.

Besonders wütend machte es Smalls, dass Swanepoel versuchte, ihr Verhalten zu rechtfertigen. Die brasilianische Model stellte die Situation so dar, als hätte die Verbindung von Smalls mit Brady keine Bedeutung gehabt oder wäre nur eine belanglose Sache gewesen. Swanepoel begründete ihr Handeln mit dem Standpunkt, sie sei eine erwachsene Frau und benötige keine Erlaubnis für ihre Entscheidungen.

Moralischer Kompass und gesellschaftliche Auswirkungen

Ein weiterer Vorwurf betrifft die Lügen, die Swanepoel über Monate erzählt haben soll. Smalls behauptete, ihre ehemalige Freundin habe sie einen Monat lang belogen, während sie bei ihr zu Hause wohnte und Zeit mit ihren Kindern verbrachte. Diese Situation der Nähe und scheinbaren Verbundenheit wurde nun als Maske für das heimliche Dating mit Brady wahrgenommen.

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Im Podcast äußerte sich Smalls scharf über den Verlust eines ethischen Kodexes unter Frauen. Sie kritisierte die Respektlosigkeit und Rücksichtslosigkeit, mit der man sie behandelt habe, und betonte, dass es für sie kein Zurück mehr gebe. Einige Kommentatoren auf social Media stützten Smalls' Aussagen und warnten vor Menschen, denen es an Demut und moralischem Kompass mangele.

Hintergrund: Die Karriere und die öffentlichen Beziehungen

Beide Models sind international bekannte Gesichter der Modeindustrie. Joan Smalls und Candice Swanepoel waren beide als Models für Victoria's Secret tätig und wurden oft als "Engel" der Marke bezeichnet. Ihre Freundschaft dauerte mehr als fünfzehn Jahre an, bis die Beziehung zu Tom Brady, der von 2009 bis 2022 mit Gisele Bündchen verheiratet war, alles veränderte.

Die Öffentlichkeit verfolgte die Entwicklung mit Interesse, da die Romantik zwischen Swanepoel und Brady im Oktober 2026 erstmals in die Nachrichten gelangte. Die aktuellen Enthüllungen von Smalls werfen ein neues Licht auf die Dynamik in der High-Fashion-Welt und die persönlichen Grenzen, die zwischen engen Freundinnen gelten sollten.

Die Affäre um Tom Brady hat nicht nur die persönliche Beziehung der beiden Models beschädigt, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung ihrer Karrieren beeinflusst. Während Swanepoel ihre Sichtweise vertreten hat, bleibt Smalls bei ihrer Darstellung der Ereignisse. Die Zukunft ihrer Freundschaft ist ungewiss, doch der Vertrauensbruch scheint irreparabel.