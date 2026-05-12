Joane Gadou wechselt von RB Salzburg zum BVB

BVB-Sportdirektor Book finalizing first major transfer deal of the season, bringing in Joane Gadou from Salzburg. Official announcement planned for today, with Gadou set to undergo medical on Monday.

in dieser Bundesliga-Saison bisher. So wenige wie kein anderes Team, 25/26. Jetzt könnte die Abwehr noch stärker werden. BVB - Sport direktor Ole Book (40) hat 34 Tage vor der Eröffnung des Transfer fensters (15.

Juni) seinen ersten großen Deal finalisiert. Nach SPORT BILD-Informationen ist der Wechsel von Joane Gadou (19/RB Salzburg) perfekt. Bereits am Montag soll der neue Star den Medizincheck in Dortmund bestanden haben. Für heute ist bereits die offizielle Verkündung des Deals geplant. Foto: picture alliance/Fotostan





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