Der portugiesische Mittelfeldspieler Joao Neves bekommt heftigen Shitstorm wegen seiner Aussagen über Cristiano Ronaldo nach dem 1:1 gegen die DR Kongo. Die Aussagen lösten unter den Hardcore-Ronaldo-Fans regelrechte Raserei aus.

Joao Neves bekommt heftigen Shitstorm wegen CR7-Aussagen nach dem 1:1 gegen die DR Kongo. Der portugiesische Mittelfeldspieler warf Cristiano Ronaldo vor, dass er den individuellen Erfolg wichtiger sei als den der Mannschaft.

Die Aussagen lösten unter den Hardcore-Ronaldo-Fans regelrechte Raserei aus. Viele User werteten die Worte von Neves als respektlos und unprofessionell. Der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner hatte eine blasse Leistung gezeigt, die von einer Szene gekrönt wurde, als er in der zweiten Halbzeit einen Pass im Strafraum abfing, der eigentlich für den deutlich besser postierten Bruno Fernandes gedacht gewesen war. Im Zuge der Szene kam der Vorwurf auf, dass dem Superstar der individuelle Erfolg wichtiger sei als der der Mannschaft.

Der portugiesische Nationaltrainer hatte Ronaldo in den WM-Kader berufen, obwohl das Team bereits sehr talentiert war. Die Berufung hatte für viele Beobachter als Mitfavorit auf den WM-Titel gegolten hatte, kaum helfen und Wasser auf die Mühlen der Ronaldo-Kritiker bedeuten. Die portugiesische Nationalmannschaft verlor das erste Gruppenspiel gegen die DR Kongo mit 1:1. Der portugiesische Mittelfeldspieler Joao Neves war auf die Berufung von Ronaldo in den WM-Kader angesprochen worden.

Er antwortete, dass Ronaldo einer von ihnen ist und dass er hier ist, um ihnen zu helfen. Doch unter den Hardcore-Ronaldo-Fans löste der finale Satz regelrechte Raserei aus. Viele User werteten die Worte von Neves als respektlos und unprofessionell. Die Aussagen lösten unter den Hardcore-Ronaldo-Fans regelrechte Raserei aus.

Viele User werteten die Worte von Neves als respektlos und unprofessionell. Der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner hatte eine blasse Leistung gezeigt, die von einer Szene gekrönt wurde, als er in der zweiten Halbzeit einen Pass im Strafraum abfing, der eigentlich für den deutlich besser postierten Bruno Fernandes gedacht gewesen war. Im Zuge der Szene kam der Vorwurf auf, dass dem Superstar der individuelle Erfolg wichtiger sei als der der Mannschaft.

Der portugiesische Nationaltrainer hatte Ronaldo in den WM-Kader berufen, obwohl das Team bereits sehr talentiert war. Die Berufung hatte für viele Beobachter als Mitfavorit auf den WM-Titel gegolten hatte, kaum helfen und Wasser auf die Mühlen der Ronaldo-Kritiker bedeuten. Die portugiesische Nationalmannschaft verlor das erste Gruppenspiel gegen die DR Kongo mit 1:1. Der portugiesische Mittelfeldspieler Joao Neves war auf die Berufung von Ronaldo in den WM-Kader angesprochen worden.

Er antwortete, dass Ronaldo einer von ihnen ist und dass er hier ist, um ihnen zu helfen. Doch unter den Hardcore-Ronaldo-Fans löste der finale Satz regelrechte Raserei aus. Viele User werteten die Worte von Neves als respektlos und unprofessionell. Der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner hatte eine blasse Leistung gezeigt, die von einer Szene gekrönt wurde, als er in der zweiten Halbzeit einen Pass im Strafraum abfing, der eigentlich für den deutlich besser postierten Bruno Fernandes gedacht gewesen war.

Im Zuge der Szene kam der Vorwurf auf, dass dem Superstar der individuelle Erfolg wichtiger sei als der der Mannschaft. Der portugiesische Nationaltrainer hatte Ronaldo in den WM-Kader berufen, obwohl das Team bereits sehr talentiert war. Die Berufung hatte für viele Beobachter als Mitfavorit auf den WM-Titel gegolten hatte, kaum helfen und Wasser auf die Mühlen der Ronaldo-Kritiker bedeuten





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