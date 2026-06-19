Joao Neves und Freundin im Visier der Hasswelle nach Ronaldo-Aussagen

Der portugiesische Fußballspieler Joao Neves und seine Freundin Aragao sind einem heftigen Shitstorm ausgesetzt, nachdem Neves über Cristiano Ronaldo gesprochen hatte. Die Aussagen lösten unter den Ronaldo-Fans eine regelrechte Raserei aus.

Wegen seiner Aussagen über Cristiano Ronaldo nach dem 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo ist Joao Neves und seine Freundin einem heftigen Shitstorm ausgesetzt. Nach dem für die portugiesische Nationalmannschaft um Neves enttäuschenden 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft war Neves auf den Einfluss von Ronaldo angesprochen worden.

Wir wissen, was Cristiano für unser Team und für die Fußballwelt getan hat, antwortete der Mittelfeldmotor von Paris Saint-Germain, und schob hinterher: Ich fühle von ihm und von unserer Seite, dass er einer von uns ist. Er ist hier, um uns zu helfen. Er unterscheidet sich nicht von den anderen. Doch unter den Ronaldo-Fans löste der finale Satz regelrechte Raserei aus.

Unter den jüngsten Instagram-Post von Neves und seiner Freundin Aragao sammelten sich binnen kürzester Zeit Zehntausende Hass-Kommentare. Auch Neves' Freundin Aragao kriegt den Hass gegenüber ihrem Freund zu spüren. Unter ihrem angepinnten Post lassen sich Kommentare wie: Rede mit deinem Hund und sag ihm, er soll Cristiano respektieren oder: Sag deinem Zwerg-Freund, dass er Ronaldo zu respektieren hat lesen. Als Reaktion auf diese Hasswelle begrenzte Aragao die Kommentarfunktion.

Ein Grund für die Aufregung dürfte auch der Umstand sein, dass Ronaldo sich mit seinem Auftritt gegen die Demokratische Republik Kongo keineswegs positiv hervorgetan hatte. Der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner hatte eine blasse Leistung gezeigt, die von einer Szene gekrönt wurde, als er in der zweiten Halbzeit einen Pass im Strafraum abfing, der eigentlich für den deutlich besser postierten Bruno Fernandes gedacht gewesen war, und klar neben das Tor setzte.

Im Zuge der Szene kam - nicht zum ersten Mal in Ronaldos Karriere - der Vorwurf auf, dass dem Superstar der individuelle Erfolg wichtiger sei als der der Mannschaft. Während Ronaldos Mitspieler nach Abpfiff auf dem Platz blieben und sich bei den portugiesischen Fans in Houston bedankten, stapfte der 41-Jährige grußlos in die Kabine.

Bereits im Vorfeld hatte seine Berufung in den WM-Kader angesichts der Dichte an Talent beim Europameister von 2016 für Diskussionen gesorgt, das für viele Beobachter als Mitfavorit auf den WM-Titel gegolten hatte, kaum helfen und Wasser auf die Mühlen der Ronaldo-Kritiker bedeuten





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